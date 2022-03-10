107 yıldır kayıptı! Okyanusun 3 km derinliğinde bulundu

Star Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:02

Ünlü Antarktika kaşifi İrlandalı Sir Ernest Henry Shackleton'ın kullandığı üç direkli yelkenli gemi 'Endurance'ın enkazı, 1915'te buz kütlesine sıkışıp battıktan sonra, bir asırdan fazla kaldığı okyanus tabanında keşfedildi.

144 fit (43 metre) uzunluğundaki gemiyi bulmak için daha önce yapılan girişimler başarısız olsa da, Falklands Maritime Heritage Trust tarafından düzenlenen Endurance22 Görevi, yüksek çözünürlüklü kameralar ve tarayıcılarla donatılmış, gelişmiş sualtı araçlarını kullanarak gemiyi bulmayı başardı.

Seferin Keşif Direktörü Mensun Bound, "Bu, şimdiye kadar gördüğüm en iyi ahşap batık. Dik, bozulmamış ve mükemmel bir şekilde korunmuş durumda" dedi.

Geminin kalıntıları, kaptanı Frank Worsley tarafından kaydedilen konumdan yaklaşık altı kilometre uzakta bulundu.

TARİHİN EN İKONİK HİKAYESİ

'Endurance' gemisi Antarktika kıtasının ilk kara geçişini yapma girişimi için İmparatorluk Trans-Antarktika Seferi sırasında Shackleton tarafından kullanıldı.

Keşif seferi 1914'te başladı ancak, ertesi yıl 'Endurance' bir buz kütlesinde sıkışıp kaldı ve Kasım 1915'te battı.

Shackleton ile gemi mürettebatı yürüyerek ve küçük teknelerle, Fil Adası'na kaçtı.

Kaçmayı başaranlar, 30 Ağustos 1916'da Fil Adası'ndan kurtarıldı.

28 gemi adamının hayatta kalma hikayesi, en büyük kutup hikayelerinden biridir.

'Endurance'ın enkazı, tüm batıkların en ikoniklerinden bir tanesiydi ve 1915'te battığından bugüne kadar nerede olduğu bulunamamıştı.

Star Gazetesi