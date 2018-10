17. Filmekimi için geri sayım!

17. Filmekimi, 5 Ekim Cuma akşamı başrollerini Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filmiyle açılacak. Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un çok beklenen ve Netflix’te gösterime girecek filmi Roma/Rome ise Türkiye’de ilk defa Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.

Filmekimi, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla devam edecek ve 11-16 Ekim’de Ankara’da, 18-23 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Biletlerinin satışa çıktığı 29 Eylül’den bugüne yoğun ilgi ile karşılaşan Filmekimi programına birçok seans eklendi. Ödüllü filmlerin yanı sıra, başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, Kiril Serebrennikov’un 1980’lerde Sovyetler Birliği’nde rock kültürünün doğuşunu da filmi Yaz / The Summer, oyunculuğuna hayran olduğumuz Ethan Hawke’un yönettiği Blaze, Terry Gilliam’ın yapımı 30 yıl süren Adam Driver’lı filmi Don Kişot’u Öldüren Adam / The Man Who Killed Don Quixote, ünlü fotoğraf sanatçısı Richard Billingham’ın kendi gençliğini anlattığı filmi Ray & Liz ve yönetmen Ryusuke Hamaguchi’nin birbirine son derece benzeyen iki adama âşık olan bir kadının hikâyesini anlattığı Asako 1&2 ve daha niceleri Filmekimi’nde izleyiciyle buluşacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 10 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 25 TL, indirimli 15TL, tüm 21.30 seansları ise 25 TL.

Ankara ve İzmir’de ise tüm seanslar tam 18 TL, öğrenci 15 TL.