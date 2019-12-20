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Kültür Sanat

‘1919: Şafak’ Sivas’ta

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), “1919: Şafak” adlı oyunu Sivas’ta sahneleyecek.

20.12.2019  02:49 - Güncelleme: 20.12.2019  03:09

Oyun Samsun’dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu konu alıyor. Dün perde açan oyun bu akşam 19.30’da ve 21 Aralık Cumartesi günü 14.00 ve 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Nevşehir’deki Kapadokya Üniversitesi ile Klasik Keyifler Derneği  tarafından Beethoven’ın 250. doğum yılı dolayısıyla konser düzenlenecek. Üniversitenin Uçhisar Sanat Yerleşkesi’ndeki konser bu akşam 20.00’de gerçekleştirilecek.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde bu akşam 20.30’da komedi oyunu “Amiral Battı” sahnelenecek. 1980’lerde emekli bir amiralin evinde geçen oyunda, ünlü bir dansçı olan Rudiyef’in Türkiye’ye iltica etmek istemesi anlatılıyor.     

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