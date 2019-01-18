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2 milyon korsanın hakkından gelindi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl yaklaşık 2 milyon korsan materyal ele geçirildiği bildirildi.

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Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, 2018›de korsanla mücadeleye yönelik 1192 operasyon düzenlendi.  Tüm illerde kurulan denetim komisyonlarının, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalarda el konulan materyal sayısı bir önceki yıla göre yüzde 79 artarak 1 milyon 69 bin 795’ten 1 milyon 918 bin 717’ye ulaştı. 1285 kişi hakkında da işlem yapıldı.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

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