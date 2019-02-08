200 yabancı yayınevi Türkiye’ye geliyor  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Avrasya Kitap Festivali farklı ülkelerden yayımcıları bir araya getirecek. Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek festival, 23 Şubat’ta başlayacak. Söyleşiler, paneller, imza günleri, şiir dinletileri gibi etkinliklerin de yapılacağı festivale 72 ülkeden 200’e yakın yayınevi katılacak. Festival kapsamında ayrıca Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) da düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen programın dördüncüsü 26, 27 ve 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Festival teması "Bir Uzun Hikaye"

BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin temasını “Bir Uzun Hikaye” olarak belirlediklerini söyledi. Festivalde Mustafa Kutlu’nun da “Onur Yazarı” olacağını aktaran Kısakürek, “Bunun yanında hayatını bilimsel çalışmalara adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anmak için de özel etkinlikler planlıyoruz. 9 gün sürecek bu kitap festivalinde, paneller, söyleşiler ve şiir dinletileri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Çarşamba gününü de çocuklara özel etkinliklerin planlandığı bir gün olarak belirledik.” ifadelerini kullandı.