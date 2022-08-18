200 yıllık korkunç gizem! Ölen askerlerden şeker yapmışlar

Waterloo Savaşı'nda öldürülen 20 binden fazla askerin cesetlerine ne olduğunun gizemi, onlarca yıldır tarihçilerin peşini bırakmadı. İngiliz Wellington Dükü Arthur Wellesley'in 1815'te Napolyon'un kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin üzerinden 200 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, geçen ay yapılan son keşifte, yalnızca iki askerin iskeleti bulunmuştu.

KEMİKLER ŞEKERİ BEYAZLATMAK İÇİN KULLANILDI

Ancak, yeni yapılan bir çalışma, on binlerce insan ve ata ait kemiklerin kaybolduğunu çünkü bunların kahverengi şeker pancarını rafine beyaz şekere dönüştürmek için kullanıldığını belirledi.

Araştırmacılar, insanlık dışı bu uygulamanın şeker fabrikalarının yakınlarda bulunduğu Napolyon'un birçok savaş alanında yaşandığını söyledi. Ayrıca şu anda Belçika'nın Valon Brabant kentine bağlı bir kasaba olan Waterloo'da, o dönem açılan şeker fabrikalarından birinin toplu mezar yanından sadece 5 km uzakta olduğu belirtildi.

ONLARCA YAZILI BELGE BULUNDU

İngiltere'de yapılan yeni araştırma, Dr. Bernard Wilkin ve Robin Schäfer ile Glasgow Üniversitesi'nden arkeolog Profesör Tony Pollard tarafından gerçekleştirildi. Bilim insanları, Belçika, Alman ve Fransız arşivlerinde, kemiklerin 1834'ten itibaren yağmalandığını ve Belçika'da gelişen şeker endüstrisi için kullanıldığını öne süren onlarca yazılı belgeyi ortaya çıkardı.

Uzmanlar, üretiminde askerlerin kemiklerinin öğütülerek kullanıldığı bu şekerin bir kısmının, tatlı ikramlarda veya çay ve kahveyi tatlandırmak için İngiltere'de de kullanılmış olabileceğini aktardı.

"DEDENİZİN ATOMLARI KAHVENİZDE ÇÖZÜLMESİN"

Diğer taraftan, bilim insanları 1879'da Alman Prager Tagblatt gazetesinde yayımlanan bir haberde "Yiyecekleri ve içecekleri tatlandırmak için şeker yerine bal kullanarak dedenizin atomlarının kahvenizde çözünmesi riskini önleyebilirsiniz" denildiğine dikkat çekildi.

1830'larda Waterloo'yu ziyaret eden bir Fransız gezgin tarafından yazılan bir başka yazıda ise "Modern tarihin en büyük anısına şeker için saygısızlık edildi" denildi.

Üçüncü bir gazete küpüründe ise Waterloo savaş alanının bulunduğu bölge olan Braine-l'Alleud Belediye Başkanı'nın 1834'te Waterloo'daki toplu mezar alanının kazılması için bir kararname çıkardığını ortaya koydu.

GÜBRE ÜRETMEK İÇİN DE KULLANILDILAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr. Wilkin,"Şüphesiz, son zamanlarda Waterloo savaşındaki en heyecan verici keşif. Yerel şeker endüstrisinin Waterloo'daki mezarlar üzerinde 'derin' bir etkisi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Araştırma aynı zamanda Prof. Dr. Pollard'ın Waterloo'daki ölülerinin bazılarının kemiklerinin öğütüldüğünü ve fosfat gübresi yapmak için kullanıldığını gösteren önceki çalışmasına da dayanıyor.

WATERLOO SAVAŞI HAKKINDA

16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Waterloo Savaşı Fransa İmparatoru Napolyon'un mutlak yenilgisiyle sonuçlandı. Savaş aynı zamanda, Avrupalı güçler arasında 23 yıldır süren silahlı mücadelenin sonunu getirdi.

Savaş, İngiltere-Prusya ittifakı ile Fransa arasında, Belçika'nın Waterloo kasabası yakınlarında gerçekleşti.

Savaşta İngilizlere Dük Wellington, Prusyalılara ise Gebhard von Blücher liderlik etti. İki müttefik, Fransa'nın kuzeydoğusuna doğru saldırmayı düşünürken Napolyon onlara Belçika'da bir engelleyici saldırıda bulundu, sonrasında bu Waterloo Savaşı'na dönüştü.

Öncelikle İngiliz ordusuyla karşılaşan Napolyon, üstün görünürken süvari birliklerinin yanlış bir manevrası hemen hemen savaşı İngilizlerin lehine çevirdi. Ardından Prusyalıların İngilizlerin yardımına yetişmesi ile ve savaş hemen hemen tüm Fransız ordusunun imhası ya da esaretiyle sonuçlandı.

Savaşın ardından Fransa ordusu, 25 bini ölü veya yaralı, 8 bini esir ve 15 bininin akıbeti bilmeyen toplam 48 bin askerini kaybetti. Karşı tarafta ise İngiltere toplamda 17 bin, Prusya ise 7 bin asker zayiatı verdi.