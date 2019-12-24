2020 Patara Yılı olacak

24.12.2019 02:27 - Güncelleme: 24.12.2019 02:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018’i ‘Troya Yılı’, 2019’u ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan ederek Türkiye’nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla başlattığı uygulama kapsamında 2020 yılı teması ‘Patara Antik Kenti’ oldu. Antalya Yüksek İstişare Kurulu tarafından her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye teması dışında bir kültürel değer, Antalya teması olarak belirleniyordu. Türkiye’nin 2020 yılı turizm teması olarak Patara’nın seçilmesi nedeniyle 2020 yılı için ayrıca bir tema belirlenmedi. Antalya’da 2018 Perge Yılı, 2019 ise Aspendos Yılı ilan edilmişti. Bu yıl Patara’nın Türkiye teması olarak belirlenmesiyle beraber bölgede kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım da planlanıyor.

EN ESKİ MECLİS BİNASI

Arkeolojik kazılarda M.Ö. 8’inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara Antik Kenti, Antalya’nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Likya Birliği’ne üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir şehir. UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi’nde bulunan Xanthos vadisinde denize açılabilecek tek yer özelliğini taşıyan Patara, ‘Noel Baba’ olarak da bilinen Aziz Nikolaos’un doğum yeri ve çocukluğunun geçtiği yer. Likya medeniyetine uzun süre başkentlik yapan ve dünyanın en eski meclis binasına sahip antik kentin 12 kilometre uzunluğundaki kumsalı ise dünyanın en güzel plajları arasında.