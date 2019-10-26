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''2020’den itibaren daha fazla dijital proje göreceksiniz''

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sadece Türk yapımcılara değil, uluslararası başarılı isimlere de belli oranda destek verdiklerini hatırlatarak, “Uluslararası bir marka olarak devam etmek istiyoruz” dedi.

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7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Feriye’de gerçekleştirilen “Uluslararası Arthouse Stratejisine Doğru: Filmler, Sektör ve TRT” başlıklı etkinlikte, TRT’nin uygulamaya koyduğu “12 Punto TRT Senaryo Günleri” projesi ve sinema alanındaki gelecek vizyonu ele alındı. 

GENÇ BİR EKİBİMİZ VAR

TRT’de uluslararasılaşma ve dijitalleşmenin gelecek dönemde merkeze oturacağını vurgulayan Eren, “TRT’de 2020’den itibaren çok fazla dijital proje göreceksiniz, genç bir ekibimiz var. Aplikasyonlarımız yenilendi.” değerlendirmesini yaptı. “12 Punto TRT Senaryo Günleri”nde Türk sinema sektörüne ve uluslararası filmlere destek verildiğini anımsatan Eren, “Sadece Türkiye’de Türk yapımcılara değil, uluslararası başarılı isimlere de belli oranda destek veriyoruz ve uluslararası oyuncu oluyoruz.” diye konuştu. Eren, Arthouse filmlerin dışında belgeselleri de önemsediklerini ve destek verdiklerini sözlerine ekledi.

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