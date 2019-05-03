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21 yılda 1 milyon izleyici

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 21. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Özbekistan Khorezm Müzikal Dram Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Sultan Celaleddin - Ataların Kılıcı” oyunuyla sona erdi.

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Festival kapsamında bu yıl yurtdışından 8 tiyatro ile yurtiçinden 7 devlet, 2 şehir ve 14 özel tiyatro topluluğunun toplam 31 farklı oyunu seyirciyle buluştu. 

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” bu yıl Işıl Kasapoğlu’na takdim edildi. 

Türkiye’nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyunlar 21 yılda 1 milyona yakın seyirciye ulaştı. 

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