22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım'da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yurtdışından 12, Türkiye’den 12 olmak üzere 24 tiyatro, dans ve performans topluluğunun gösterilerinin yanı sıra okuma tiyatroları, söyleşiler, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk haftasında Robert Lepage’ın sahneye koyduğu, ünlü Rus oyuncu Evgeny Mironov’un 11 Hamlet karakterini canlandırdığı Hamlet | Collage’ı, commedia dell’arte geleneğinin ilk akla gelen yazarlarından Carlo Goldoni’nin Komik Tiyatro’sunu (Il Teatro Comico), yönetmen Roberto Latini’nin yorumuyla, Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı Beyaz Üzerine Beyaz, imza attığı oyunları aynı zamanda bir yerleştirme mantığıyla kurgulayan Mesut Arslan’ın Gece Sempozyumu, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ve daha birçok oyun seyircisiyle buluşacak.

Festivalin ilk haftasında 4 yerli yapım seyircilerle buluşacak. Festivalde İngiliz yazar Graham Farrow’un kaleminden çıkan çarpıcı hikâye Yüzleşme, Duru Tiyatro yapımı olarak yönetmen Emre Kınay’ın yorumuyla festivalde yer alacak. Çağdaş dans sanatçısı, koreograf Tuğçe Tuna’nın sahneleyeceği 45’lik ilk kez festival mekânlarından biri olacak Abud Efendi Konağı’nda seyircisiyle buluşurken, Shakespeare’in kahramanı Kral Lear, Oyun Atölyesi yapımcılığı ve Muharrem Özcan’ın yönetmenliğinde hem aktör hem de çevirmen kimliği ile yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer tarafından canlandırılacak. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Cüneyt Yalaz ile İlker Yasin Keskin’in yazıp yönettiği Artık Bir Davan Var’da Franz Kafka’nın Bay K karakteri günümüze taşıyacak.