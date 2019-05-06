22 ülkeden 99 sanatçı ‘Fecr’de buluştu

Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan ‘Fecr’ adlı sergi İstanbul’daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı.

Ramart Platform tarafından organize edilen serginin açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İtalya’nın İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışa katılan Ramart Yönetim Kurulu Başkanı Alpay Tarhan, uzun zamandır platformun hayalini kurduğunu belirterek, “Bu platformla içinde mesajı olan ve sanatseverleri bir araya getirecek bir festival olsun istedik. Seneye ramazan ayında da ikincisini gerçekleştirmek üzere ilk taahhüdümüzü veriyoruz” dedi. Ramart Platform 2019’un küratörü Beste Gürsu da Ramart’ın Türkiye’nin dünya markası haline gelecek yeni bir sanat platformu olduğunu dile getirdi.

12 MAYIS’A KADAR AÇIK

Ramart Platform, aralarında Devrim Erbil, Mercan Dede, Timur Kerim İncedayı, İsmail Acar, Jale Yılmabaşar, Şükrü Karakuş, Hikmet Barutçugil, Naser Al Aswadi, Ghaleb Hawila’nın da bulunduğu 22 ülkeden 99 klasik ve çağdaş sanatçıyı sergide bir araya getirdi. Program kapsamında sergi, söyleşi, Deneyim Aktarım Platformu, atölye çalışmaları ve iftar sonrası “Ramart Sohbetleri” düzenlenecek. Sergi ise 12 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.