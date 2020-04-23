23 Nisan 2020 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:01

23 Nisan 2020 kutlama şarkıları çocuklar ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de meclisin açıldığı günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesi nedeniyle her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs salgın nedeniyle evlerde 23 Nisan şarkıları ve şiirleriyle kutlanacak. Bu yıl çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkılar ve şiirler okuyarak kutlayacaklar. 23 Nisan şarkılarını ve şarkı sözlerini araştıranlar için haberimizde derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan kutlama şarkıları ve şarkı sözleri...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020'de de kutlanarak millî beraberliğimizi temsil etmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, bu anlamlı günde 23 Nisan kutlama mesajları ve şarkı sözleri ile ilgili internet aracılığı ile araştırmalar yapıyor. 1920 yılında TBMM'nin açılış günü olan bu önemli tarih Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her yıl Türkiye'de törenler ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor. 23 Nisan'ı coşkuyla yaşamak ve paylaşmak isteyen çocuklar ise 23 Nisan şarkılarını ezberleyip söylemek istiyor. Geleceğin fertleri çocuklar için en güzel 23 Nisan şarkılarının sözlerini sizler için derledik. İşte En güzel 23 Nisan çocuk bayramı şarkıları.

23 NİSAN ŞARKILARI

SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

23 NİSAN MARŞI

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

BARIŞ MANÇO - BUGÜN BAYRAM ŞARKISI





Sen gittin gideli

İçimde öyle bir sızı var ki

Yalnız sen anlarsın

Sen şimdi uzakta

Cennette meleklerle

Bizi düşler ağlarsın

Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi...

Sen yaz geceleri

Yıldızlar içinde ara sıra

Bize göz kırparsın

Sen soğuk günlerde

Kalbimi ısıtan en sıcak anısın

Bugün Bayram

Erken kalkın cocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün Bayram

Erken kalkın çocuklar

Giyelim en güzel giysileri

Elimizde taze kır çiçekleri

Üzmeyelim bugün annemizi

Bugün Bayram

Çabuk olun çocuklar

Annemiz bugün bizi bekler

Bayramlarda hüzünlenir melekler

Gönül alır bu güzel çiçekler





23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ

“Gözlerimde ışık gibi,

Bağımsızlık hediyesi,

Uyandırır bir bayrama,

Bu dünyada bir tek bizi,

Gurur bizim, inanç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,

Kanatlanan kuşlar gibi,

Sonsuz mavi gökler gibi,

Selam gönder tüm dünyaya,

Dalgalanan bayrağım gibi,

Gurur bizim, sevinç bizim,

Yarınlar bizim sen buna inan,

Atamızdan armağan,

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.

Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk

Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.

Yarınlarımızı tеmsil еdеn çocuklarımız gеçmiştеn aldıkları güçlе, gеlеcеği şеkillеndirеcеk, mürеffеh bir Türkiyе'nin, barış içindе bir dünyanın kurulmasında önеmli rollеr üstlеnеcеklеrdir.

Gеlеcеğimizin güvеncеsi olan çocuklarımızın, kеndi başına karar vеrеbilеn, hayatın güçlüklеri ilе baş еdеbilеcеk ölçüdе donanımlı vе yеtеnеkli gеnçlеr olarak yеtiştirilmеlеri ortak hеdеfimizdir.

TBMM’nin 99’uncu yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

99 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 99. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu değerli armağanı, aynı ruh ve inançla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Atamızdan armağan işte bize bu bayram

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Atamızın izinde beraber yürüyelim

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay

Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay

23 NİSAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan

Yüca Atam’dan hey hey bize armağan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.

Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren

Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.

Coşkumuz vardır hey hey,mutluyuz bugün

Kara bulutlar hey hey yok oldu o gün

Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey

SEFAİ ACAY

23 NİSAN MARŞI SÖZLERİ

23 Nisan kutlu olsun

Sevinin çocuklar

Övünün büyükler

23 Nisan mutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese mutlu olsun.

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI