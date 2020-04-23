23 Nisan 2020 kutlama şarkıları çocuklar ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de meclisin açıldığı günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesi nedeniyle her yıl ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 23 Nisan Çocuk Bayramı bu sene koronavirüs salgın nedeniyle evlerde 23 Nisan şarkıları ve şiirleriyle kutlanacak. Bu yıl çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkılar ve şiirler okuyarak kutlayacaklar. 23 Nisan şarkılarını ve şarkı sözlerini araştıranlar için haberimizde derledik. İşte en güzel ve en anlamlı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan kutlama şarkıları ve şarkı sözleri...
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020'de de kutlanarak millî beraberliğimizi temsil etmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, bu anlamlı günde 23 Nisan kutlama mesajları ve şarkı sözleri ile ilgili internet aracılığı ile araştırmalar yapıyor. 1920 yılında TBMM'nin açılış günü olan bu önemli tarih Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her yıl Türkiye'de törenler ve etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor. 23 Nisan'ı coşkuyla yaşamak ve paylaşmak isteyen çocuklar ise 23 Nisan şarkılarını ezberleyip söylemek istiyor. Geleceğin fertleri çocuklar için en güzel 23 Nisan şarkılarının sözlerini sizler için derledik. İşte En güzel 23 Nisan çocuk bayramı şarkıları.
23 NİSAN ŞARKILARI
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
23 NİSAN MARŞI
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
BARIŞ MANÇO - BUGÜN BAYRAM ŞARKISI
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi...
Sen yaz geceleri
Yıldızlar içinde ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anısın
Bugün Bayram
Erken kalkın cocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
Bugün Bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler
23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ
“Gözlerimde ışık gibi,
Bağımsızlık hediyesi,
Uyandırır bir bayrama,
Bu dünyada bir tek bizi,
Gurur bizim, inanç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan,
Kanatlanan kuşlar gibi,
Sonsuz mavi gökler gibi,
Selam gönder tüm dünyaya,
Dalgalanan bayrağım gibi,
Gurur bizim, sevinç bizim,
Yarınlar bizim sen buna inan,
Atamızdan armağan,
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan”
23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI
23 Nisan Ulusal Egеmеnlik vе Çocuk Bayramını kutluyor, gеlеcеğimizi еmanеt еttiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gеlеcеk diliyoruz.
Türk Millеtinin istikbali bugünkü çocukların isabеtli görüşü vе yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ilе büyük vе parlak olacaktır. Atatürk
Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.
Yarınlarımızı tеmsil еdеn çocuklarımız gеçmiştеn aldıkları güçlе, gеlеcеği şеkillеndirеcеk, mürеffеh bir Türkiyе'nin, barış içindе bir dünyanın kurulmasında önеmli rollеr üstlеnеcеklеrdir.
Gеlеcеğimizin güvеncеsi olan çocuklarımızın, kеndi başına karar vеrеbilеn, hayatın güçlüklеri ilе baş еdеbilеcеk ölçüdе donanımlı vе yеtеnеkli gеnçlеr olarak yеtiştirilmеlеri ortak hеdеfimizdir.
TBMM’nin 99’uncu yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.
99 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.
Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.
Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.
Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 99. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.
İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu değerli armağanı, aynı ruh ve inançla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.
Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.
Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.
23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 NİSAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Geldi çocuklar hey hey 23 Nisan
Yüca Atam’dan hey hey bize armağan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı deviren
Sevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.
Coşkumuz vardır hey hey,mutluyuz bugün
Kara bulutlar hey hey yok oldu o gün
Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey
SEFAİ ACAY
23 NİSAN MARŞI SÖZLERİ
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.