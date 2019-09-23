23 yıl sonra yeniden Namık Kemal
Tiyatronun duayen isimlerinden Faruk Günuğur, 23 yıl önce rol aldığı “Vatan Yahut Namık Kemal” oyununun yeni yorumuyla izleyiciyle buluşacak.
Vatan şairi Namık Kemal’in vatan sevgisinin ve hürriyet aşkının anlatıldığı, ilk kez 1996’da sahnelenen “Vatan Yahut Namık Kemal” oyunu, yeni yorumuyla 1 Ekim’de Ankara Devlet Tiyatroları Oda Sahnesi’nde prömiyer yapacak.
FARKLI BİR YORUM
Tiyatroya 55 yılını vermiş duayen oyuncu Faruk Günuğur tarafından sahneye konulan oyunda, ilk yoruma göre bazı farklılıklar bulunacak. Tek kişilik gösteri olarak Ergun Sav tarafından kaleme alınan oyunun yeni yorumunda, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” ve “Gülnihal” gibi tiyatro oyunlarından bölümler, genç tiyatrocularca arka planda sahnelenecek. Günuğur, provalar sırasında yaptığı açıklamada, “Hayatının büyük bir kısmını gurbette, sürgünlerde, zindanlarda geçirmiş bir kişi Namık Kemal. Onu anlatmaya Devlet Tiyatrosunun sanatsal bir katkısı olması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.
Ebeveynleri çocuklarıyla birlikte bekliyoruz
Şimdiki neslin Namık Kemal’i yeterince tanımadığını ifade eden sanatçı Faruk Günuğur, vatan şairi Namık Kemal gibi büyük insanların, şairlerin, yazarların neler yaptıklarını bilmeleri için öğrencileri oyunu görmeye davet etti. Günuğur,” Hatta hatırlamak ve bilgilerini tazelemek anlamında ebeveynleri de onlarla birlikte gelirlerse çok da güzel olur diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.
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