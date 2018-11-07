3. CRR Uluslararası Gitar Festivali 16 Kasım’da başlıyor

Dünyaca ünlü 16 sanatçının performans sergileyeceği festival kapsamında, 6 konser ve 6 masterclass gerçekleştirilecek. Festival, günümüzün en önemli gitaristleri arasında gösterilen Marco Socias’ın 18 Kasım akşamı vereceği konserle sona erecek. Müzikseverler festivalde klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performanslarını da takip edebilecek.

Dünyaca ünlü isimler bu festivalde

İçeriği açısından dünyanın önde gelen gitar festivalinden olma yolunda ilerleyen CRR Uluslararası Gitar Festivali, 16-18 Kasım tarihlerinde dünyaca ünlü gitar sanatçılarını ağırlayacak. İspanya’dan Marco Socias ve İgnacio Rodes, İtalya’dan Salvatore Seminera, Venezuela’dan Gabriel Gullien, Fransa’dan Laurent Boutros ve Arjantin’den Latin müziğinin duayenlerinden Ricardo Moyano festivalde performans sergileyecek isimlerden.

3. CRR Uluslararası Gitar festivali programında, Türkiye’deki gitar dünyasının vazgeçilmez isimlerinden Melih Güzel ve Hüsrev İsfendiyaroğlu da yer alıyor. Ayrıca, dünya çapında verdiği konserlerle ülkemizi temsil eden gitarist Sinan Erşahin ve birçok önemli projeye imza atan Kağan Korad da, flüt sanatçısı Nihan Atalay ve bandoneon sanatçısı Tolga Salman’ın eşlikleriyle festival boyunca konser verecek.

Flamenko gitarı da festivale katıldı

3. CRR Uluslararası Gitar Festivali’nde bu yıl, klasik gitarın yanı sıra flamenko gitarı performansları da sergilenecek. Türkiye’de flamenko müziğine gönül veren gitaristler Ezgi Anıl ve flamenko gitarı eğitiminin duayeni Ilgaz Benekay seyirciyle buluşacak. Ezgi Anıl’a konserinde danslarıyla Burcu Özbalkan eşlik edecek.

Festival kapsamında Marco Socias, Mehmet Gürgün, Ignacio Rodes, Ilgaz Benakay, Gabriel Gullien ve Mehmet Gürgün ustalık sınıfı dersler ile gitar tutkunlarıyla buluşacak. Masterclasslar her gün 10.00 ve 13.00 saatlerinde, konserler ise 16.00 ve 20.00’de gerçekleşecek.