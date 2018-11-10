37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açıldı. Açılışta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Onur yazarı' Selim İleri ve Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan konuşma yaptı. 18 Kasım'da sona erecek fuara 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eş zamanlı olarak ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı'nın da açılışının yapıldığı etkinlikteki konuşmasına, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Üniversiteyi İstanbul'da okuduktan sonra kaymakamlık ve valilik görevleriyle Anadolu'nun her yerini gezdiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'da olmadığı zamanlarda kitap fuarlarına katılma özlemi çektiğini söyledi. Vali Yerlikaya, İstanbul'un kültür, sanat ve aydınlanmanın başkenti olduğu değerlendirmesini yaparak, kentte yaşayan ve meftun bulunan yazarları, fuarın "Onur Yazarı" Selim İleri'nin şahsında selamladığını dile getirdi. Fuar için 1,5 milyon ziyaretçi çağrısı

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın dünyadaki sayılı fuarlardan olduğuna işaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğer bizim şehrimiz 15 milyon ise eğer geçen yıl bu güzel uluslararası fuara 750 bin katılımcı geldi diyorsak, aslında bu rakamı kabul etmememiz lazım. Sadece milli eğitimde 2,8 milyon yavrumuz var. Üniversitedeki gençlerimizi saymadan söylüyorum. Bu fuarın öyle bir katılımcı sayısı olmalı ki o temel baz olmalı. Aslında o rakamla bile övünmemeliyiz, onun üzerine çıktığımız zaman övünmeliyiz." diye konuştu.

Yerlikaya, fuara gelen katılımcı sayısını 1,5 milyona çıkarmak için çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaparak, belediyeler, STK'lar ve Valilik iş birliğiyle bu katılımın sağlanabileceğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun da Ersoy'un Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki anma etkinliğine katıldığı için açılışa gelemediğini ve selamlarını ilettiğini ifade etti. Dursun, Selim İleri'nin farklı yönlerine temas ederek, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatırken söylemiş olduğu bir söz var; 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.' diye başlar. Hemen arkasından 'Kültür okumaktır.' diye vurgu yapıyor. Günün mana ve ehemmiyetine çok uygun bir tabir. 'Okuduğunu anlamaktır, görebilmek, görebildiğinden sonra mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.' diye devam ediyor. Yani milli mücadelenin kahramanı, cumhuriyetimizin kurucusu olma sıfatı dışında, günün mana ve ehemmiyetine uygun olmak üzere, Atatürk'ün kültürle ilgili şu tanımlamaları, kitapla ve anlamayla ilgili şu sözleri zaten niçin burada bulunmamız gerektiğini çok güzel ifade ediyor."

Cephede "Çalıkuşu" okuyan Atatürk

İlk öğrencilik yıllarından itibaren fuarı takip ettiğini, yayıncılıkla birlikte fuarın büyümesine de şahit olduğunu anlatan Dursun, sektörde son zamanlarda yaşanan sıkışmaların aşılacağını, kağıt probleminin ortadan kaldırılması ve Telif Yasası için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Şiir ve roman hayata umut getirir

Fuarın "Onur Yazarı" Selim İleri ise bazen okumanın gerçekten hayatı kuşattığını belirterek, "Bir şiir, bir roman hayata umut getiriyor, ışık tutuyor. Eşsiz Tanpınar, İstiklal Harbi sürerken, İstanbul'da bir gazetede tefrika edilen Çalıkuşu'nun büyük heyecan yarattığını anılarında anlatır. Okurlar, Feride'nin mutlu sona kavuşup kavuşmayacağını Anadolu'daki zafere bağlar. Feride mutlu olursa zafer kazanılacaktır. Aynı günlerde Büyük Taarruz'un hemen öncesinde cephede de bir kişi Reşat Nuri'nin eserini okumaktadır. O kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Atatürk'ün, Reşat Nuri'nin, Çalıkuşu'nun derin anılarına sonsuz gönül borcumuz var." ifadelerini kullandı.

Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da kitap fuarlarının işlevine dikkati çekerek, "Daima bir bütün ve kuşatıcı bakışın ihtiyacını biz ancak kitap fuarlarında sağlıyoruz. İlk fuardan bugüne kadar katılan bir kitapsever olarak şunu görüyorum, kültürümüz çeşitleniyor ve bir kitap fuarı sadece edebiyat fuarı olmaktan, bu kadar kısıtlı ve sınırlı olmaktan kurtuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda gençlere özel etkinlikler

TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ise geçen yıl fuara 742 bin kişinin katılım gösterdiğini bildirdi. Kavukçuoğlu, Avrupa'nın en yoğun ziyaretçili fuarını düzenlemekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bu onuru bize kazandıran, bu demokratik, özgürlükçü platformu bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün ölümünün 80. yılında özlemle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliği yapılacak.

Fuar kapsamında düzenlenen imza günlerinde birçok yazar okurlarıyla bir araya gelirken, Türkiye Yayıncılar Birliği ile ilk kez organize edilen illüstratör ve yayıncıların buluşacağı etkinlikte ise 64 illüstratör ve 35 yayıncı yer alacak.

Fuarın özellikle genç kuşak okurlara yönelik tasarlanan yeni etkinlik alanında, gençler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 18 Kasım'da sona erecek.