4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Müzik dinletisi ile önceki yıllara ait ödül töreni ve lansman görüntülerinin izlenmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını, Genç Öncüler Gençlik Hareketi Başkanı Aşkın Özcan yaptı.

Özcan, geçen yıllarda yarışma olarak düzenlenen etkinliğe bu sene söyleşi ve kısa film gösterimlerinin de eklendiğini ve "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" olarak devam ettiğini belirtti.

"FARKLILIKLARIN ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yarışmanın temasının "Birlikte Yaşama Kültürü" olarak belirlendiğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti: "Din, dil, ırk ve benzeri ayrım ve farklılıkların bir çatışma sebebi olarak görülmemesini, bunların birer zenginlik olarak görülmesini istiyoruz. Bu coğrafyada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamayı arzu ediyoruz. Bu tür temaları sanatın etki gücünden faydalanarak kamuoyuna duyurmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Özcan, bir gençlik hareketi tarafından düzenlenen yarışmanın amaçlarından birinin de genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Emeği geçenlere, jüriye ve danışma kuruluna teşekkür eden Özcan, "Uzun yıllar bu projemizi devam ettirmek niyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Yarışmanın onur ödülü, Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi (SAM) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türk Sineması Araştırmalarına (TSA) layık görüldü.

TSA adına Yönetmen Murat Pay, ödülü Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can'ın elinden aldı.

"SİNEMATOGRAFİK ANLAMDA ÇOK YOL ALDIK"

Jüri Başkanı Nazif Tunç'a da sinema yazarı İhsan Kabil tarafından plaket takdim edildi.

Tunç konuşmasında 150'ye yakın filmin değerlendirildiğini belirterek, "Ön elemeden geçen 28 film içinden hem sinematografik anlamda hem de içerik, yönetmenlik ve oyuncu yönetmek anlamında çok yol aldığımızı gördük ve zor karar verdik." değerlendirmesine bulundu.

İhsan Kabil ise yarışmanın tematik olmasının önemine dikkati çekerek, "İstikrarlı bir şekilde devam eden bu kısa film yarışması bence ülkemiz için büyük bir şans." şeklinde konuştu.

Ardından "Maske", "Apartman", "Yirmi İki", "Leke" ve "Fotoğraf" filmlerinin yönetmenlerine mansiyon ödülü takdim edildi.

"Krampon" adlı kurmaca filmiyle Kısadan Hisse Kısa Film Günleri Özel Ödülü'ne layık görülen Abdullah Şahin ise ödülünü Aşkın Özcan'dan aldı.

Jüri Özel Ödülünü oyuncu Mehmet Usta "Lisan" ile Nurullah Özdemir'e, üçüncülük ödülünü yönetmen Halil Kardaş "Gümüş" adlı kurmacayla Deniz Telek'e verdi.

İkincilik ödülünü yönetmen Nazif Tunç, "Küllerinden Güle Dön" belgeseliyle Onur Kök'e takdim ederken, Hasan Kaçan da "Misafir" adlı yapımla birincilik ödülünü alan Orhan Dede adına Ahmed Mücahid Aydoğan'a ödülünü verdi.