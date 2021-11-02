4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin programı açıklandı

2 Kasım 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:09

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği ve Türk Kızılay'ı çatısı altında gerçekleşecek olan 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor. Bugün IKSV Salon'da gerçekleşen basın toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Festival Onursal Başkanı ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Direktörü Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Jüri Başkanı Atalay Taşdiken, oyuncu Afsaneh Pakroo ve çok sayıda basın mensubu katıldı. 2-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısında Ana Yarışma Filmleri, Kırk Yıllık Hatır Seçkisi, Panorama Seçkisi, İnsani Bakış Seçkisi ile Onur Ödülleri ve festivale dair diğer bilgiler paylaşıldı.



Festivalin basın toplantısında açılış konuşmasını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız konuşmasında Beyoğlu'nun sinemanın doğum yeri, sanatın kültürün başkenti olduğunu ve sinemanın gelişmesi, daha güçlü yoluna devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Haydar Ali Yıldız festivalin özellikle isimlerle geliştirdiği temalardan dostluğa vurgu yapan bir festival olduğunu ve dostlukla sevgiyle uzun yıllar yoğurulacağını da dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan isim Festival Direktörü Faysal Soysal oldu. Festivalde geçen yıl pandemiden dolayı bir araya gelemediklerini ama festivale katılan birçok filmin başarılar elde ettiğini ve dostluk kavramının evrensel boyutta ilgi çektiğini dile getiren Soysal; "Her yıl festivalimizi Anadolu dostluğunun mayasını dünyaya duyurmuş, bilgelerimiz ve şairlerimizin anısına yapıyoruz, bu yıl da Hacı Bektaşi Veli anısına yapıyoruz." dedi. Soysal ayrıca festivale seçilen birçok filmin Türkiye ve bazılarının dünya prömiyerlerinin festivalde gerçekleşeceği bilgisini vererek "Birçok festivalin birbirini kopya ederek aynı filmleri gösterme yarışına girdiği zamanda bizim ön jürimiz iğneyle kuyu kazar gibi kimsenin ulaşamadığı iyi filmleri festival seyircisiyle buluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Festival Onursal Başkanı ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise konuşmasında ilk olarak bütün dünya kapanırken, buna benzer faaliyetler dururken yeni normalle sanat dünyasını devam ettirmeye çalıştıklarına değindi. Kınık, ""Hilali Ahmer 153 yaşında ve kurulduğu günden yana tek bir amacı var, insanın acı ve ıstırabını dindirmek ve onlara layık olduğu yaşamı sağlamak. Kırgınlıkları azaltmak ve ona bir direnç vermek. Hayata baktığında derin kavrayabileceği ve kendini daha estetiklerle dolu bir ruh dünyasına eriştirebilmek. Sağlık sadece bedensel değil ruhsal da bir iyilik hali. Kızılay insan hikayesinin insana ulaştırılabilmesi için bu manevi dünyada insana zırh olmaya çalışıyor, korumaya, açlığını giderebileceği pınarlar göstermeye gayret ediyoruz. Kızılay'ın sanat alanında birçok faaliyeti var ama insanı insandan sanatla haberdar etmeye çalışıyoruz. " diye sözlerine devam etti.

Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen de konuşmasında "Festivalimizin iki yönü var biri gençler, ikincisi kadim değerler. Çok büyük ustalarımız ve öncülerimiz var bu yüzden bir ayağımız gençler bir ayağımız kadim değerler. Hayatını sanata adamış insanlar var, sanat ancak bu şekilde var oluyor" diyerek bu yıl Onur Ödülleri alacak isimleri açıkladı.

FESTİVALİ'NDE ONUR ÖDÜLÜ ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU



Bu yıl festivalde "Dostluk Onur Ödülleri" oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya Türk sinemasına yaptıkları katkılardan dolayı verilecek.

1965 yılında Yeşilçam ile tanışan, "Senede Bir Gün", "Buzlar Çözülmeden", "İlk ve Son", "Erikler Çiçek Açtı" gibi sinemanın klasikleri arasında yer alan pek çok filmde rol alan sinemanın "Çiçekçi Kız"ı usta oyuncu Selda Alkor, halen oyunculuğu ile üretmeye ve sinemaya emek vermeye devam ediyor.

Festivalde "Dostluk Onur Ödülü" alacak bir diğer isim ise 1987'de ilk uzun metrajlı filmi "Bez Bebek" ile 1. Ankara Film Festivali'nde En İyi 2. Film ve En İyi Senaryo Ödüllerini alan usta yönetmen Engin Ayça. 1990'da "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" adlı ikinci filmiyle 28. Antalya Film Festivali'nde En İyi 3. Film seçilen usta yönetmen, son olarak 2007 yılında "Suna" filmini yönetti.

50 ÜLKEDEN 448 BAŞVURU!



Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvurular geldi. 50 ülkeden 448 film 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne başvurdu.

YARIŞMA KATEGORİSİ'NDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ İÇİN 19 ADAY



Bu yıl Atalay Taşdiken'in başkanlığını üstlendiği, Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, oyuncu Serdar Orçin ve Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan'dan oluşan jüri üyelerinin değerlendireceği filmler arasında; Nihat Seven'in "Beyaz", Olga Torrico'nun "Gas Station", Lucie Pagès'in "Firefly", Fateme Mohammadi'nin "Burned", Vahid Hassanzadeh'in "Bridge", Amir Karami'nin "Death Locked Out", Maryam Esmikhani'nin "Emergency", Doug Roland'ın "Feeling Through", Sergi Marti Maltas'ın "The Bathtub", Hristo Simeonov'un "Nina", Janek Tarkowski'nin "Help3", Antonio Genovese'nin "Between Fear and Love", Semiha Yıldız'ın "Dileklerin Cudisi", Ömer Dişbudak'ın "Burhan", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Gökalp Gönen'in "Lal", Gon Caride'nın "Two Options", Reza Fahimi'nin "White Clad" ile Ngwatilo Mawiyoo'nun "Joy's Garden" filmleri yer alıyor.

Bu kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 30.000 TL, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 20.000TL, Mansiyon Ödülü'nü kazanan film 10.000 TL Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü kazanan film 20.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

İNSANİ BAKIŞ SEÇKİSİNDE 11 FİLM!

Yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele eden insan vicdanını konu edinen filmleri kabul edilen İnsani Bakış Seçkisi'nde Daniel Ortiz Entrambasaguas'ın "Breath", Nıcola Pıovesan'ın "Closed to the Light" , Aman Azhymat'ın "Ukoy", Lolita Naranovich'in "Poor People", Luca Esposito'nun "Paper Boat" , Arturo Dueñas'ın "Dajla: Cinema and Oblivion" David Del Águila'nın "Martians", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl", Sabah Mohammadi'nin "Long Sunset", Bahare Nikjoo'nun "Incurable", Murat Kılıç'ın "Koçber" filmleri yer alıyor

Kızılay, bu bölümdeki bir filme Kızılhaç Teşkilatı kurucularından İsviçreli Henry Dunant adına 20.000 TL değerinde 'Kızılay İnsani Bakış Ödülü' verecek.

PANORAMA SEÇKİSİ'NDE 12 FİLM GÖSTERİLECEK

Dünyada önemli festivallerde gösterilip, çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmlerin Türk izleyicisi ile buluşacağı özel bir bölüm olan Panorama Seçkisi'nde; Azam Moradi'nin "Duel", Hélène Rosselet-Ruiz ile Marie Rosselet-Ruiz'in "Ibiza", Lolita Naranovich'in "Power of Childhood" Mitra Raeesmohammadi'nin "Sweet Taste of Darkness", Ozan Sertdemir'in "Teşekkürler Süperman" Davoud Rangkhaneh'in "Nightclub", Onur Güler'in "Yara", Aliaksei Paluyan'ın "Lake of Happiness", Ethosheia Hylton'ın "Dọlápọ̀ Is Fine", Suzannah Mirghani'nin "Al-Sit", Said Hamich Benlarbi'nin "Departure" Hana Bucalija'nın "Vera" filmleri yer alıyor.

"BİR FİNCAN KAHVENİN KIRK YILLIK HATIRI VARDIR"

Festivalin adı ve teması olan 'Dostluk' kavramından yola çıkılan ve yerelden hareket ederek evrensel bir tema olan 'Dostluk'a davet edilen bu bölümde yarışacak filmler arasında; Seyed Payam Hosseini'nin "The Kites", Fariba Ghasemzadeh Behnami ile Mehdi Azari'nin "A Silence's Performance", Hassan Dehghandoost'un "All walls are low", Hasan Ali Soydam 'ın "Peri" Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Merve Özen'in "Kuş Bakışı" Sukyun Jeong'un "Ae Ryeon Hee" Pıerre-Loup Docteur'un "Go! Captain" Albena Puneva'nın "Snails" Vanya Boycheva'nın "Natasha's Dream" Juan Albarracín'in "Southbound" Leart Rama'nın "The Station" ile Samgar Rakim'in "Street Poet" filmleri yer alıyor.

FESTİVAL ETKİNLİKLERİYLE HEYECAN UYANDIRIYOR

Festival, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 2 Aralık Perşembe saat 17:00'de gerçekleşecek Dijital Dünyada Film Yolculuğu paneline Bir Film'den Kemal Ural ve Kısa Film Yönetmeni ve Dağıtımcısı Ramazan Kılıç katılacak. Moderatörlüğünü Ezgi Büşra Çınar'ın yapacağı panel, Beyoğlu Akademi'de gerçekleşecek.

Festival bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise Matbûdan Dijitale Türkiye'de Sinema Yazarlığı ve Yayıncılığı paneli. 3 Aralık Cuma saat 17:00'de Beyoğlu Akademi'de sinema yazarı Tuba Özden Deniz moderatörlüğünde gerçekleşecek panele Burçak Evren; "Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye'de Sinema Yazarlığı", Suat Köçer; "Dijital Mecralar ve Matbû Yayıncılıkta Sinema Yazarlığı" ve Niyazi Koçak; "Türkiye'de Sinema Kitapları Yayıncılığı" konularıyla katılacak.

Festival de 5 Aralık Pazar günü saat 11:00'de Festival Direktörü Faysal Soysal moderatörlüğünde Author Sinema Yönetmenliğinden Dijital Platform Yönetmenliğine paneli gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek panele yönetmenler Atalay Taşdiken, Isa Qosja, George Ovashvilli katılacak.

MAJİD MAJİDİ İSTANBUL'A GELİYOR

1 Aralık'ta başlayacak ve 2 Aralık'a kadar devam edecek olan 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, İranlı yönetmen Majid Majidi'yi sinemaseverlerle bir araya getiriyor.

Children of Heaven ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan ve dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani'ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmi "Sun Children filmleriyle Türk sinemaseverlerin yakından takip ettiği Majid Majidi, Atlas 1948 Sineması'nda 4 Aralık günü gerçekleştirilecek 'Ustalık Sınıfı' ile sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalde "Kısa Film Atölyesi" Gerçekleştirilecek.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleşecek ve katılanların sertifika alacağı Kısa Film Atölyesi'nin konuşmacıları arasında Festival Direktörü Faysal Soysal, yönetmen ve oyuncu Afsaneh Pakroo, yönetmen Aybars Bora Kahyaoğlu, yapımcı Canol Balkaya, görüntü yönetmeni Emre Pekçakır yer alıyor.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, ORZAX gibi birçok kurum iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nin ana sponsorluğunu ise Halkbank üstleniyor.

Ana Yarışma Filmleri

Beyaz / Nihat Seven / İngiltere

Gas Station / Olga Torrico / İtalya

Firefly / Lucie Pagès / Fransa

Burned / Fateme Mohammadi / İran

Bridge / Vahid Hassanzadeh / İran

Death Locked Out / Amir Karami / İran

Emergency / Maryam Esmikhani / İran

Feeling Through / Doug Roland / ABD

The Bathtub / Sergi Marti Maltas / İspanya

Nina / Hristo Simeonov / Bulgaristan

Help3 / Janek Tarkowski/ Fransa

Between Fear and Love / Antonio Genovese / İtalya

Dileklerin Cudisi / Semiha Yıldız / Türkiye

Burhan / Ömer Dişbudak / Türkiye

Hasat / Ömer Faruk Yardımcı / Türkiye

Lal / Gökalp Gönen / Türkiye

Two Options / Gon Caride / Fransa-İspanya

White Clad / Reza Fahimi / İran

Joy's Garden / Ngwatilo Mawiyoo / Kenya

İnsani Bakış Seçkisi

Breath / DANIEL ORTIZ ENTRAMBASAGUAS / İspanya

Closed to the Light / NICOLA PIOVESAN / İtalya

Ukoy / Aman Azhymat / Kırgızistan

Poor People / Lolita Naranovich / Rusya

Paper Boat / Luca Esposito / İtalya

Dajla: Cinema and Oblivion / Arturo Dueñas / İspanya

Martians / DAVID DEL ÁGUILA / İspanya / 15'

Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta / Türkiye-Suriye

Long Sunset / Sabah Mohammadi / İran

Incurable / Bahare Nikjoo / İran

Koçber / Murat Kılıç / Türkiye

Panorama Seçkisi

Duel / Azam Moradi / İran

Ibiza / Hélène Rosselet-Ruiz, Marie Rosselet-Ruiz / Fransa

Power of Childhood / Lolita Naranovich / Rusya

Sweet Taste of Darkness / Mitra Raeesmohammadi / İran

Teşekkürler Süperman / Ozan Sertdemir / Türkiye

Nightclub / Davoud Rangkhaneh / İran

Yara / Onur Güler / Türkiye

Lake of Happiness / Aliaksei Paluyan / Belarus

Dọlápọ̀ Is Fine / Ethosheia Hylton / İngiltere

Al-Sit / Suzannah Mirghani / Sudan

Departure / Said Hamich Benlarbi / Morocco

Vera / Hana Bucalija / Kosova

Kırk Yıllık Hatır Seçkisi

The Kites / Seyed Payam Hosseini / İran

A Silence's Performance / Fariba Ghasemzadeh Behnami & Mehdi Azari / İran

All walls are low / Hassan Dehghandoost / İran

Peri / Hasan Ali Soydam / Türkiye

Goca Yörüğün Tohumları / Mehmet Köprü / Türkiye

Kuş Bakışı / Merve Özen / Türkiye

Ae Ryeon Hee / Sukyun Jeong/ Kore

Go! Captain / Pıerre-Loup Docteur / Fransa

Snails / Albena Puneva / Bulgaristan

Natasha's Dream / Vanya Boycheva / Bulgaristan

Southbound / Juan Albarracín/ İspanya

The Station / Leart Rama / Kosova

Street Poet / Samgar Rakim / Kazakistan