40 yılın Armağan’ı 

Yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler ve dostlarının Doğan’la ilgili anıları, eserleri hakkındaki değerlendirmeleri, duygu ve düşüncelerini ihtiva eden kitabı, şair Osman Özbahçe hazırladı. Kitapta, Doğan’ın çocukluk ve gençlik yılları, okul ve çalışma hayatı, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinden fotoğrafları ile 1967-1971 yıllarında Hareket dergisinde yayımlanan ilk şiirleri de yer alıyor.