40 yılın Armağan’ı
Bu sene 40. kuruluş yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği’nce, kurucu başkan D. Mehmet Doğan’ın hayatını, eserlerini ve arkadaşlarının tanıklıklarını içeren “D. Mehmet Doğan’a Armağan” adlı kitap yayımlandı.
Yazarlar, şairler, akademisyenler, gazeteciler ve dostlarının Doğan’la ilgili anıları, eserleri hakkındaki değerlendirmeleri, duygu ve düşüncelerini ihtiva eden kitabı, şair Osman Özbahçe hazırladı. Kitapta, Doğan’ın çocukluk ve gençlik yılları, okul ve çalışma hayatı, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinden fotoğrafları ile 1967-1971 yıllarında Hareket dergisinde yayımlanan ilk şiirleri de yer alıyor.
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