4'üncü 'İnsanlık Ödülleri' sahiplerini buldu

İnsanlık Dergisi, 'yılın en'lerine verdiği 'İnsanlık Ödülleri'nin 4'üncüsünü düzenledi. 'İyi ki iyilik var' sloganıyla gerçekleştirilen törene iş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sunuculuğunu Ebrul Akel ve Murat Güloğlu'nun üstlendiği programda ödülleri görme engelli bireyler takdim etti. İyilikseverlerin ödüllendirildiği ve dileklerin gerçekleştirildiği gece, Elif Buse Doğan konseriyle sona erdi.

İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru gecede yapmış olduğu konuşmada: "14 yıl önce "iyi ki iyilik" var sloganıyla yola çıktığımız da; sadece 5 kişiydik. Bugün 34 üniversitede İnsanlık Dergisi adı altında gönüllülük kulüpleri olan kocaman bir aile olduk dedi.

Yılın iyi insanı ödülünü alan Sağlık Bakanlığı Hamidiye Etfal Hastanesi Basın Danışmanı Hüseyin BAYOĞLU , yaptığı teşekkür konuşmasında ; Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bu ödüle layık gördükleri ,iyilik adına yaptığımı düşündükleri her ne varsa ; hiçbirini tek başına yapmadım. Hatta çoğunda ricacı konumundaydım.

Yaklaşık 20 yıldır hiçbir ricamı geri çevirmeyen , çevremde iyi bir insan olarak bilinmeme vesile olan, zamanınızı almamak adına isimlerini tek tek burada sayamadığım Doktor, Hemşire ve sağlık çalışanı dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bu ödülün şahsımda, bu iyi kalpli insanlara verildiğini düşünüyor, bu güzel insanları yetiştiren , yüreklerine iyilik tohumlarını eken anne babalarına şükranlarımı sunuyorum.

'4. İnsanlık Ödülleri' kazananlar listesi:

Yılın İyi İnsan Ödülü : Hüseyin BAYOĞLU

Yılın Başarılı Belediye Başkanı : İskenderun Belediye Başkanı - Fatih TOSYALI

Moda, Sanat ve Kültüre En Çok Katkı Sunan Firma : Dosso Dossi Holding - HİKMET ERASLAN

Yılın İş İnsanı : Hayrettin UÇAK

Yılın Moderatörü : Açık ve Net Programı Habertürk Tv - Kübra PAR

Yılın Eğitim Gönüllüsü : Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı -Gıyasettin BİNGÖL

Yılın Yazarı : İskender PALA

Yılın Gazetecisi : Abdurrahman ŞİMŞEK - Sabah Gazetesi

Medyada Farkındalık Ödülü : Zahit AKMAN

Yılın İş Kadını : Fatma SEMİZ

Yılın İnovasyon Ödülü : ONVO Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet ATMACA

Yılın Eğitim Girişimcisi : Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı - Kemal CAN

Spor Alanında Sosyal Sorumluluk Ödülü : TMKP Başkanı - Murat AKSU

Uluslararası Başarı Ödülü : MÜSİAD ABD Başkanı - Murat GÜZEL