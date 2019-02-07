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500. kez Korkma! 

Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı’nı anlatan ‘Korkma’ 500 kez sahnelendi. Ahmet Yenilmez’in tek kişilik tiyatro gösterisi 170 bin seyirciye ulaştı.

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Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in “İstiklal Şairi” Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı’nı anlattığı tek kişilik oyunu “Korkma”, Ordu’da izleyiciyle buluştu. 

Usta oyuncu Yenilmez, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının çok trajik olduğunu belirterek, “Ersoy’un 11 yıllık sürgün hayatı, birinci Mecliste bulunup ikinci Mecliste bulunamaması, emekli maaşının bağlanamaması, cenazesinde tek bir devlet görevlisinin bulunmaması, bir oğlunun açlıktan sokakta ölmesi ve bir oğlunun ölünce tabutuna haciz konması gibi trajik gibi bir hayatı vardı.” dedi.      

OYUNA İLGİ BÜYÜK

Ersoy’un, ender görülecek şekilde çok sevildiğini ifade eden Yenilmez, “Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan bu oyun inanılmaz ilgi gördü. Şimdiye kadar oyun 500’ün üzerinde sahnelendi. Minimum yurt içinde 150 bin, yurt dışında 20 bin seyirciye ulaşıldı. İnşallah bu daha da yukarılara çıkacak.” diye konuştu.      

Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy’un, Milli Mücadele’nin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Kürt’ü, Laz’ı ve Çerkez’i ile hele hele de 5 bin şehit vererek vatan yaptığımız Anadolu coğrafyasında, 1984’den bu yana da 100 bine yakın insanımızı teröre kurban vermiş bir millet olarak, bir Arnavut bizim İstiklal Marşı’mızı yazıyor. Dolayısıyla yaşadığımız bu dönemde onun yaşadıkları, onun söyledikleri bir ibret tablosu olarak seyirciye çok çabuk ve etkili geçiyor.”     

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