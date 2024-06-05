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Kültür Sanat

6. Etnospor Kültür Festivali heyecanı başlıyor

6. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. Dört gün sürecek festivalde geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
6. Etnospor Kültür Festivali heyecanı başlıyor
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek festival, dört gün sürecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Etnospor Kültür Festivali'ne 30 ülkeden katılım sağlanacak. Festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

- EŞSİZ BİR DENEYİM FIRSATI SUNUYOR

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler sunulacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak.

Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ve oyunlar başta olmak üzere doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına da erişebilecek.

- ÇOCUKLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

6. Etnospor Kültür Festivali, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel etkinlikler, müsabakalar ve sahne etkinlikleri de festivale renk katacak.

Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

- DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ AĞIRLAYACAK

Ziyaretçilere farklı deneyimler sunan Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunacak.

Eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı festivalde kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite yer alacak.

- FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Festival kapsamında fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Geleneksel sporların ve oyunların ihyasını amaçlayan Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile 6. Etnospor Kültür Festivali kapsamında bir fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler yapılacak. Organizasyona gelecek vatandaşlar, birçok geleneksel spor ve oyunu deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda alanda bulunan atölyelerde, geleneksel sanatlara dair tecrübe imkanı sağlanacak. Festival alanında gerçekleşen tüm aktiviteler fotoğraf yarışmasına konu olacak.

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  • 6 Etnospor Kültür Festivali

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