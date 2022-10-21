6 parça komşuya iade edildi! Maslahatgüzar: Türkiye, dünyaya örnek oluyor

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ndeki iade törenine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Khalel Ibrahim Mahmood ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Yazgı, Türk halkının tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyada yaşadığını belirterek, "Kültürel mirasımızı araştırmayı, ortaya çıkarmayı, korumayı, geleceğe aktarmayı ve insanlığın hizmetine sunmayı temel vazifemiz sayıyoruz." dedi.

Yazgı, kültür varlıklarının, ait oldukları topraklarda yaşayan insanların kimliklerin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yüzden özellikle yasa dışı olarak elde edilen ve coğrafyasından koparılan kültür varlıklarının ait olduğu topraklara dönmesi büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış eserlerimizin takibi ve iadesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Bu bağlamda 2002 yılından bugüne kadar ülkemize 9 bin 36 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Aynı hassasiyeti başka ülkelerden yasa dışı yollarla kaçırılan kültür varlıklarının kendi ülkelerine dönmesi için de gösteriyoruz."

Suç unsuru haline gelmiş eserlerin köken ülkesinden talep beklemeden iade edildiğini vurgulayan Yazgı, bugüne kadar Irak, Çin, Kazakistan ve Mısır'a tarihi eser iadesi yaptıklarını ifade etti.

- "TÜRKİYE'NİN BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARI DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"



Maslahatgüzar Mahmood ise tarihi topraklarda keşfedilen eserlerin küresel ve kültürel miras olduğunu söyledi.

Mahmood, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alandaki çalışmalarının dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu eserlerin takip alanında çalışan ve bunları muhafaza edip yasal sahiplerine iade etmek konusunda uzman olan herkese Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- 6 PARÇA TARİHİ ESER HAKKINDA



Önceki yıllarda emniyet birimlerinin İstanbul'da 2 kişide ele geçirdiği 5 altın sikkenin, inceleme sonucunda Irak'a ait olduğu ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Ayrıca bir Türk koleksiyoncu tarafından yurt dışındaki müzayededen kökeni bilinmeden satın alınan taş eserin yine Irak'a ait olduğu belirlendi.

Kültür varlıklarının korunmasını ve yasal sahibine iadesinin desteklenmesini ilke edinen Türkiye, eserlerin ait olduğu topraklara dönmesi için Iraklı yetkililerle irtibata geçti. Törende, eserler Mahmood'a teslim edildi.