651 yıllık tarihi caminin siluetini bozan betonarme bina yıkılıyor

AA 10 Mart 2022 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:09

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Artuklu Sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer döneminde görev alan Abdüllatif bin Abdullah tarafından 1371 yılında inşa ettirilen Latifiye Camisi'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yaptıkları yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, daha sonra şehrin mimari dokusuna kavuşması için yıkılacak sit alanındaki betonarme yapıları inceledi.

Demirtaş, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

- "MARDİN'İN GELECEĞİNİ, GEÇMİŞİNDE ARAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Özellikle sit alanı içerisindeki kaçak ve betonarme binaları yıktıklarını, şimdiye kadar 90'a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini bildiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"Akın Apartmanı'nı yıkıyoruz. 1371 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camisi'ni minaresiyle gün yüzüne çıkaracağız. Bugüne kadar bu kaçak yapıların büyük bir kısmı tarihimizi de gizlemiştir. İnşallah bu gizlenmiş olan tarihi yapıları yeniden canlandıracağız. Mardin'i, Mardin'in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız. Geçmişi ile geleceğimize yön vereceğimize inanıyorum."

Çalışmalar kapsamında ilk etapta kurulun aldığı kararlar doğrultusunda 240 yapıyı yıkacaklarını aktaran Demirtaş, turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yıkım çalışmalarında hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getiren Demirtaş, "Sağolsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin'in bu gizlenmiş tarihini ortaya çıkarılması konusunda çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.