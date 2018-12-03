70 yıldır batı klasikleri oynadık, bizimkiler nerde? 

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, DT olarak önceliklerinin yerli yazarlar ve oyunlar olduğunu söyledi. Kurt ‘Devlet Tiyatroları olarak 70 yıldır yabancı klasikleri sahneliyoruz, biraz da onlar bizim klasiklerimizi sahnelesinler istiyoruz ama bunun için sağlam temeller üzerine oturmuş bir Türk tiyatrosunun önünü açmamız gerekiyor’ dedi.

YERLİ YAZARA ÖNCELİK

Mustafa Kurt, Zeytinburnu Belediyesi’nce gazeteci Bedir Acar yönetiminde düzenlenen “Sanatın Ustaları Konuşuyor” isimli söyleşi programının konuğu oldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda konuşan Kurt “Shakespeare’i alıp onlara geri götürmemizin anlamı yok. Biz dünyaya giderken yerli yazarlarımızı, onların eserlerini götürmemiz lazım. Kendi yazarımızı, oyuncumuzu, yönetmenimizi tanıtmamız gerekiyor. Bizim repertuvarımızda onların eserleri var ama Batı’nın repertuvarlarında da bizim eserlerimizi görmek istiyoruz” dedi.

7 BÖLGE DAHA GELİYOR

DT’nin yaklaşık 65 sahnesinin olduğunu dile getiren Kurt, Türkiye’nin bölge bölge, şehir şehir çok zengin bir tarihi kültürel birikime sahip olduğunu dile getirerek ‘Yeni bölgeler, yerleşik tiyatrolar ve sahneler açılması lazım’ dedi. Önümüzdeki 5 yıllık program içerisinde DT’nin 7 bölge açma planının olduğunu kaydeden Kurt ‘Tiyatro her zaman bir şehri değiştirir, dönüştürür, heyecanlandırır. Çünkü tiyatro hayatın içinde olan bir sanat. Ticarette, tarımda, sanayide para kazanabilirsiniz ama işin içinde mutlaka atbaşı giden bir kültür sanatın da olması gerekiyor” şeklinde konuştu.