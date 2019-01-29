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72 ülkeden 150 yayımcı geliyor 

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantıya yayınevleri ve ajans temsilcileri katıldı. TBYM Başkanı Mustafa Doğru, burada yaptığı konuşmada, Türk yayımcılığının hak ettiği yere ulaşması için dört yılda çok büyük mesafe katedildiğini belirtti. İstanbul’un kültür, ticaret ve sanatın uzun yıllar adı konulmamış başkenti olduğu değerlendirmesini yapan Doğru, “İstanbul şimdi de yayıncılıkta marka haline geliyor. Tüm dünyadan gelen katılımcılara karşı Türk yayımcılığını temsil edeceğiz” diye konuştu. Tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacağı İstanbul Fellowship, 26, 27 ve 28 Şubat’ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Yurt içinden 85 yayınevinin katılacağı programda 72 ülkeden 150 yabancı yayımcı Türk yayımcılarla buluşacak.       

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