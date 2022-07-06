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Kültür Sanat

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Yaklaşık 76 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir T. Rex akrabasının fosilleşmiş iskeletinin bu ay New York'ta açık artırmaya çıkacağı duyuruldu.

TRT Haber6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:01 - Güncelleme:
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Müzayede evi Sotheby`s, Gorgosaurus iskeletinin 28 Temmuz`da Sotheby`nin doğal tarih müzayedesinin en önemli parçası olacağını söyledi.

Gorgosaurus, Kretase Dönemi`nin sonlarında şimdi batı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olan bölgelerde yaşayan bir tepe etoburdu. Akrabası Tyrannosaurus Rex`ten 10 milyon yıl önce yaşadı.

Sotheby`s, satılan iskeletin 2018`de Montana, Havre yakınlarındaki Judith Nehri Oluşumu`nda keşfedildiğini söyledi.

Gorgosaurus, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 6,7 metre uzunluğunda.

Müzayede evi, bilinen diğer tüm Gorgosaurus iskeletlerinin müze koleksiyonlarında bulunduğunu ve bunu özel mülkiyet için mevcut tek örnek haline getirdiğini söyledi.

Sotheby`nin fosil için satış öncesi tahmini 5 milyon ila 8 milyon dolar arasında.

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