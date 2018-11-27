Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

ABD, dünyayı Rocky ile kandırdı, biz gerçekleri anlatsak yeter!   

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların Anadolu’ya yönelmesi ve ele alınan konuların evrensel olması gerektiğini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaklaşık 30 yıldır belgesel yapımıyla uğraşan Aral, dünyanın birçok ülkesinde kısa film, belgesel ve fotoğraf çalışması yaptığını bu bağlamda birçok olaya tanık olduğunu söyledi. Dünyanın birçok yerinde Türklere ait her şeye farklı bir ilgi olduğunu ifade eden Aral, “Filistin’e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini izliyor hatta Oktay Kaynarca’nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Diriliş Ertuğrul dizisini izliyor. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir” dedi. Türkiye’nin doğru anlatımlı dizi, film ve belgesellerle dünyaya daha iyi anlatılacağını vurgulayan Aral, filmlerdeki mesajın yıllarca tazeliğini koruduğunu ifade etti. Dünyaya mal olmuş bazı filmlerin hayali karakterlerden ibaret olduğunu ancak Türkiye’de “gerçek efsaneler” bulunduğunu vurgulayan Aral, “Türkiye’yi tanıtmak için milyar dolarlar verip etkinlik yapmak yerine doğru anlatımlı diziler ve belgesellerle mesajı vermeniz daha doğru olur. 

GILGAMIŞ’I UNUTMAYALIM

Amerika yıllarca dünyayı nasıl kandırdı? Rambo ve Rocky ile kandırdı. Biz kimseyi kandırmak istemiyoruz sadece gerçeğimizi versek o yeterli. Gılgamış gibi tarihsel köklü öğeler yerelden evrensele sıçramamız için büyük nimetlerdendir” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA