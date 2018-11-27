ABD, dünyayı Rocky ile kandırdı, biz gerçekleri anlatsak yeter!   

Yaklaşık 30 yıldır belgesel yapımıyla uğraşan Aral, dünyanın birçok ülkesinde kısa film, belgesel ve fotoğraf çalışması yaptığını bu bağlamda birçok olaya tanık olduğunu söyledi. Dünyanın birçok yerinde Türklere ait her şeye farklı bir ilgi olduğunu ifade eden Aral, “Filistin’e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini izliyor hatta Oktay Kaynarca’nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Diriliş Ertuğrul dizisini izliyor. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir” dedi. Türkiye’nin doğru anlatımlı dizi, film ve belgesellerle dünyaya daha iyi anlatılacağını vurgulayan Aral, filmlerdeki mesajın yıllarca tazeliğini koruduğunu ifade etti. Dünyaya mal olmuş bazı filmlerin hayali karakterlerden ibaret olduğunu ancak Türkiye’de “gerçek efsaneler” bulunduğunu vurgulayan Aral, “Türkiye’yi tanıtmak için milyar dolarlar verip etkinlik yapmak yerine doğru anlatımlı diziler ve belgesellerle mesajı vermeniz daha doğru olur.

GILGAMIŞ’I UNUTMAYALIM

Amerika yıllarca dünyayı nasıl kandırdı? Rambo ve Rocky ile kandırdı. Biz kimseyi kandırmak istemiyoruz sadece gerçeğimizi versek o yeterli. Gılgamış gibi tarihsel köklü öğeler yerelden evrensele sıçramamız için büyük nimetlerdendir” dedi.