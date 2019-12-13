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ABD’li ünlü sanatçı Della Miles: Türkiye’yi tanıtmak istiyorum

Müslüman olduktan sonra Muğla’ya yerleşen ABD’li sanatçı Della Miles “Türkiye’yi yabancılar yanlış tanıyor. Şehir şehir gezip Türkiye’nin güzelliklerini tüm dünyaya göstermek istiyorum” dedi.

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Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen, Müslüman olmasının ardından Türkiye’ye yerleşen ABD’li sanatçı Della Miles, Türkiye’nin yabancılar tarafından yanlış bilindiğini belirterek “Türkiye’yi şehir şehir gezip, nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum” dedi. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yaparak tanınan, geçen yıl Muğla’ya yerleşip Müslüman olan Miles, Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya’da konser verdi. 

‘ASANSÖR VAR MI’ DİYE SORAN OLDU  

Türk kültürünü özümsediğini dile getiren Miles, şunları kaydetti: “Bir televizyon programı yapmayı istiyorum. Türkiye’yi tanıtmak istiyorum. Birçok insan Türkiye hakkında ya hiçbir şey bilmiyor veya yanlış, klişe şeyler biliyor. Türkiye’de ulaşım için deve kullanıldığını sananlar var hatta zeki olduğunu bildiğim birisi ‘Türkiye’de asansör var mı gerçekten?’ diye sordu. Bu soru bile soruldu. Türkiye hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ben Türkiye’yi şehir şehir gezip, nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum.” 

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