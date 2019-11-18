'Abdülhamid’den çok etkilendim'

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen “Payitaht Abdülhamid” dizisinin çekimleri, Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Seka Film Platosu’nda tamamen yenilenen ve döneme uygun hale getirilen setlerde devam ediyor.Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını konu alan ve eylül ayında dördüncü sezon bölümleriyle ekranlara gelen dizi, farklı ülkelerde de takip ediliyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla özellikle Orta Doğu, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Güney Amerika ve bazı Batı ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

Dizinin başrol oyuncusu Bülent İnal, çekimlerin devam ettiği İzmit Seka Film Platosu’nda, sanat hayatı ve özel yaşamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Payitaht Abdülhamid’de 4. sezona girdiniz, çekimler nasıl gidiyor?

Keyifle çalışıyoruz. Her gün işimize severek geliyoruz. Aynı dostluk, kardeşlik, aile ortamı devam ediyor. Güzel bir platoda çalışıyoruz. Bu büyük bir lüks bizim sektör için. Bunun keyfini sürüyoruz. Her türlü konfor var.

Dizide başrol teklif edildiğinde ne hissettiniz, bu role nasıl hazırlandınız?

Sultan Abdülhamid ile ilgili bazı bilgilerimiz vardı. Sinemacılar tarafından hep hayatı ya da yaşadığı dönem anlatılmak istenen bir padişahtı. Her zaman aklımın köşesindeydi, böyle bir şey yapılabilir mi Türkiye’de, ne zaman yapılır, yapılsa nasıl oynanır gibi şeyler aklımdan geçiyordu ama bir gün bana teklif edileceği hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir teklif gelince heyecanlandım. Biraz araştırdım. Kaçırmak istemeyeceğim bir karakterdi. Sonra da inceledikçe bilmediğimiz çok yanları olduğunu öğrendim. Bu beni daha çok etkiledi.

Dizide, bastonunu tutuşunuz, yere vuruşunuz, yürüyüşünüz, anlık refleksleriniz... Bunlar Abdülhamid’in gerçek karakteristik özellikleri mi yoksa doğaçlama mı?

Abdülhamid ile ilgili birçok fotoğraf ve bilgi var ama elimizde çok görüntü yok. Özellikle baston çok merak ediliyor ve soruluyor. Ben biraz anlam katmak istedim. Baston yanımızda sadece bir aksesuar olarak dolaşmasın. Ona bir şeyler yüklemek gerektiğini düşündüm ve yavaş yavaş öyle gelişti. Karar verdiği ya da düşündüğü anlarda onu kullanıyor. Bu da seyircinin hoşuna gidiyor.

EVDE PADİŞAHLIK BİTER!

Dizide bir padişahı canlandıran oyuncu Bülent İnal, set bittikten sonra normal gündelik hayatına döndüğünü söylüyor ve ekliyor: Eve gittiğim zaman, eşimle çocuğumla güzel vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde padişahlık yaparsak hanım bize gerekeni yapar.