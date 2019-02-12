'Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamaktır'

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelen oyundan önce yaptığı konuşmada, Abdülhamid Han’ı rahmet ve minnetle yad etti. “Necip Fazıl’ın ifadesiyle Abdülhamid’i anlamak, her şeyi anlamak demektir” diyen Kasapoğlu, “Abdülhamid’i anlamak aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye’nin zalimlere, bozgunculara karşı dik ve onurlu duruşunu anlamak demektir” şeklinde konuştu. Moro Müslümanlarının, halen bazı köylerde Abdülhamid Han adına hutbe okuttuğuna işaret eden Kasapoğlu, “Mazlum Asyalının gözlerindeki ışıltıda işte o Abdülhamid şuurunu görmek mümkündür” ifadelerini kullandı.