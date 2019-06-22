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Açıkhava’da MFÖ’lü açılış

MFÖ, Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonu ile gerçekleşen ‘Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri’nin açılışını yaptı.

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Konsere ‘Ele Güne Karşı’ ile başlayan MFÖ, ‘Mazeretim Var Asabiyim Ben’, ‘Ah Bu Ben’ ve ‘Sarı Laleler’ şarkılarıyla müzik ziyafetine devam etti. Mazhar Alanson konsere gelenlerin dinlemeye değil söylemeye geldiklerini, esprili bir dille bahsetti. Gruba, şef Turhan Yükseler yönetiminde Çok Sesli Renkler Korosu da eşlik etti. Öte yandan MFÖ, plak formatında çıkan ‘The Best Of’ albümüyle yine bir rekora imza attı. Mazhar, Fuat ve Özkan’ın kariyerleri boyunca yaptıkları tüm unutulmaz parçalarını bir araya getirdiği ‘The Best Of’ albümü kısa sürede 5 bin rakamına ulaştı. 2019 yılında en çok satılan plak satış rakamına imza atan MFÖ, mutluluklarını İngiltere’de Abbey Road stüdyolarında plaklarını basan ‘Plak Ve Ben’in sahibi Nejat Pakyüz ile paylaştı.

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