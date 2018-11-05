Adı Üsküdar ile özdeş bir şair Nurettin Durman

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği “Üsküdar’da Bir Şair Üsküdarlı Bir Şair: Nurettin Durman” özel programına, edebiyat camiasının tanınan isimlerinin yanı sıra Durman’ın yakın dostları ve sevenleri katıldı. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Nurettin Durman’ın Üsküdar’daki 50. yılı olduğunu belirterek, “Edebiyatımıza baktığımızda bir şairin isminin bir semtle anıldığı çok yer yok. Nurettin abi bu bakımdan çok şanslı. Kendisi Beylerbeyi ve Üsküdar ile anılan bir şair. İstanbul’un en güzel semtiyle anılmak da bir şaire çok yakışıyor” ifadesini kullandı. Bıyıklı, Türk edebiyatında bütün edebi grupların birleştiği bir isim olan Durman’ın herkes için ortak bir değer olduğunu belirtti. Nurettin Durman ise 1968 yılından itibaren Beylerbeyi’nde ikamet ettiğini ve buruda açtığı berber dükkanın edebiyatçıların uğrak noktası olduğunu söyledi.