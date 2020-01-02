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Kültür Sanat

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanı bulundu.

AA02.01.2020  15:21 - Güncelleme: 02.01.2020  15:21

İlçeye bağlı Narince beldesi Bağbaşı köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğu, hazırladıkları raporu gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.

Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi.

Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.

Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.

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