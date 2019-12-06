Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Kaya, avukatlarıyla Ahmet Kaya hakkında çekilen ve çekilecek filmler konusunda açıklamalarda bulundu. Son aylarda gerek basında gerek sosyal medyada 2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya’nın hayatının film yapıldığına ve yapılacağına ilişkin muhtelif spekülatif haberlerin yayımlandığını hatırlatan Kaya, projeleri rant odaklı olarak değerlendirdi. Eşinin haklarını savunmanın sevenlerine karşı sorumluluğun bir gereği olduğunun altını çizen Kaya şöyle konuştu: “Ahmet Kaya ile hayatında ne fiilen ne de düşünsel olarak tek bir kez dahi yan yana gelmemiş ve daha da önemlisi onun hakkında en ufak bir fikri dahi bulunmayan bazı kifayetsiz muhterislerin Ahmet Kaya’nın aziz hatırasını pervasızca incitmelerine ve talan etmelerine daha fazla seyirci kalamazdık.” Kaya, Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir “Ahmet Kaya filmi” yapılmaya çalışılmasının absürt olduğunu söyleyerek “Ahmet Kaya’nın bin bir emek ve özenle ürettiği eserlere ve gerçek hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması sanat hırsızlığı, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur. Sokakta görsem tanımayacağım insanlar bizim hayatımızı kamusal hayata taşıyor. Bu yaptıklarıyla aylardır duygusal şiddete maruz bırakılıyoruz” diye konuştu.