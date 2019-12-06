12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7559
  • 6,397
  • 272.584
  • 108659
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Sanatçı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya “Ahmet Kaya’nın yarattığı değerleri ‘film’ adı altında yağmalamayı amaçlayan projelere, projelerin başında olan ve içinde yer alan kişilere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı beyan etmek isterim” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaya, avukatlarıyla Ahmet Kaya hakkında çekilen ve çekilecek filmler konusunda açıklamalarda bulundu. Son aylarda gerek basında gerek sosyal medyada 2000 yılında vefat eden Ahmet Kaya’nın hayatının film yapıldığına ve yapılacağına ilişkin muhtelif spekülatif haberlerin yayımlandığını hatırlatan Kaya, projeleri rant odaklı olarak değerlendirdi. Eşinin haklarını savunmanın sevenlerine karşı sorumluluğun bir gereği olduğunun altını çizen Kaya şöyle konuştu: “Ahmet Kaya ile hayatında ne fiilen ne de düşünsel olarak tek bir kez dahi yan yana gelmemiş ve daha da önemlisi onun hakkında en ufak bir fikri dahi bulunmayan bazı kifayetsiz muhterislerin Ahmet Kaya’nın aziz hatırasını pervasızca incitmelerine ve talan etmelerine daha fazla seyirci kalamazdık.” Kaya, Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir “Ahmet Kaya filmi” yapılmaya çalışılmasının absürt olduğunu söyleyerek “Ahmet Kaya’nın bin bir emek ve özenle ürettiği eserlere ve gerçek hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması sanat hırsızlığı, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur. Sokakta görsem tanımayacağım insanlar bizim hayatımızı kamusal hayata taşıyor. Bu yaptıklarıyla aylardır duygusal şiddete maruz bırakılıyoruz” diye konuştu.      

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

ABD Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Ermeni tasarısı üçüncü kez engellendi

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Bu senenin ilk kar tatili! Kaymakamlık duyurdu

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Fikirtepe'de metrobüs kazası

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor! 'Tüm Türkiye sahip çıkmalı'

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Almanya'da Türklere İslamofobik saldırı!

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü yine sivillere saldırdı

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular

Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü! Sosyal medyadan duyurdular
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Tarihe geçen Türkiye Kupası 'facia'ları

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Baraj suları çekildi, 6 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA