Ailemde İyilik Var
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İyilik Ekseninde Aile Forumu” ve “Ailemde İyilik Var” kısa film yarışması ödül töreni, Devlet Arşivleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Forumun açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünya ve ahirette hayatın özünün iyilik olduğunu vurgulayarak “Biz inananlara Kur’an-ı Kerim’in gösterdiği hedef, ‘İyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.’ hedefidir. Maalesef dışa dönük hayatların öne çıktığı günümüzde çoğu insan, dışarıda gösterdiği nezaket, zarafet ve anlayışı ailesinden esirgemektedir. Oysa suya düşen bir damlanın çıkardığı, merkezden etrafa doğru genişleyen halkalar misali iyiliği öncelikle ailede hakim kılmak gerekir.”
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