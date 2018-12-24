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‘Akif’in çizgisi’

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı “Mehmet Akif’in Çizgisi” adlı karikatür sergisi Şehir Hatları Karaköy İskelesi’nde sanatseverlerle buluştu.

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıktığı çalışmada 19 karikatürist, Akif’in şiirlerini çizgilerle anlattı. Sergide yer alan 20 eser, 24-29 Aralık tarihlerinde Şehir Hatları Karaköy İskelesi’nde ziyaret edilebilecek. 

 

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