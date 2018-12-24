‘Akif’in çizgisi’
Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı “Mehmet Akif’in Çizgisi” adlı karikatür sergisi Şehir Hatları Karaköy İskelesi’nde sanatseverlerle buluştu.
Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıktığı çalışmada 19 karikatürist, Akif’in şiirlerini çizgilerle anlattı. Sergide yer alan 20 eser, 24-29 Aralık tarihlerinde Şehir Hatları Karaköy İskelesi’nde ziyaret edilebilecek.
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