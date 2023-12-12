Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu ve Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Reto Moser'in açılış konuşmasıyla başlayan gecede Şef Alper Kızılbayır'ın hazırladığı leziz menüye Pernod Ricard'ın özel kokteylleri eşlik etti.

Otelin hemen girişinde misafirleri karşılayan Lexus RX ile terasta sergilenen lüks minivan Lexus LM tarzları ve zarafetleriyle geceye daha da şıklık katarken, davetlilerden de büyük ilgi gördü.

A46'nın özenle organize ettiği yılbaşı balosunda davetliler, Aybüke Albere'nin canlı performansı ile gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlendi.

Eğlenenler arasında Yüsra Geyik, Ege Kökenli, Halil İbrahim Ceyhan, Ezgi Çelik, Müge Boz gibi ünlü oyuncular vardı.