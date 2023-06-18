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Kültür Sanat

Almanya'daki bir mezarda bulundu! Tam 3 bin yıl öncesine ait

Almanya'nın Bavyera eyaletinde arkeologlar, Donau-Ries Bölgesi'ndeki kazı çalışmalarında Tunç Çağı'ndan kalma kılıç buldu.

AA18 Haziran 2023 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Almanya'daki bir mezarda bulundu! Tam 3 bin yıl öncesine ait
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Bavyera Eyaleti Anıtların Korunması Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Nördlingen kentindeki kazı çalışmalarında 3 bin yıl öncesine ait ve neredeyse parlaklığını koruyan bronz kılıç, gün ışığına çıkarıldı.

Sekizgen kabzası tamamen bronzdan yapılmış kılıcın MÖ 14. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar, kılıcı bir erkek, bir kadın ve bir gencin art arda defnedildiği ve birçok ölü hediyesinin bulunduğu mezardan çıkardı. Aynı mezara gömülen 3 kişinin akrabalık bağının olup olmadığı bilinmiyor.

Sekizgen kılıçların üretiminin zahmetli olmasına ve üzerinde darbe izlerine rastlanmamasına rağmen yine de kılıcın gerçek bir silah olarak kullanıldığı sanılıyor.

Bavyera Sanat Eserlerini Koruma Sorumlusu Prof. Mathias Pfeil, arkeologların bu keşfi daha iyi şekilde sınıflandırabilmesi için kılıcın ve ölülerin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Kılıcın bu şekilde bugüne kadar korunmasının olağanüstü bir durum olduğuna dikkati çeken Pfeil, "Bu şekildeki keşifler çok nadirdir." değerlendirmesinde bulundu.

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