Altın Portakal kortejle başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 56’ncısı düzenlenen festival, öze dönüş temasıyla gerçekleştirilecek. Festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 film gösterilecek. Festival, geleneksel kortejle kapılarını açtı. Cam piramit önünde 15.00’de başlayan kortejde, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri Antalyalıları selamladı.

USTALARA ONUR ÖDÜLÜ

Kortej geçişinin ardından Antalya Spor Salonu’nda açılış töreni gerçekleştirildi. Halka açık ve ücretsiz olan törende, sanatçılar Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e onur ödülü, Can Kolukısa’ya ise Yıldırım Önal Anı Ödülü verildi. Açılış gecesine festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da katıldı. Açılışta Anjelika Akbar ve Candan Erçetin de sahne aldı.