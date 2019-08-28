30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,816
  • 6,4662
  • 286.524
  • 95597.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Anadolu'da insan eliyle yapılan sentetik boya örnekleri bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Van'da, 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan kalede, 30 yıldır sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında tarihe ışık tutacak bulgulara rastlandı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılarda, dinsel törenlerin yapıldığı bölümün duvarlarında 2 bin 700 yıl önce boya kullanıldığı belirlendi.

Alanında uzman akademisyenlerce yapılan analizlerde, boyanın, Anadolu'da insan eliyle yapılmış ilk sentetik boya olduğu tespit edildi.

"VAN GÖLÜ'NDEN ESİNLENMİŞ OLABİLİRLER"

Prof. Dr. Işıklı, kazı çalışmalarında bu yıl boyalı sur duvarlarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Bu duvarlarda daha önce varlığını tespit ettikleri bazı ayrıntıların söz konusu olduğunu anlatan Işıklı, salonun içinin sıvanarak maviye boyandığını anlattı.

Urartuların, Van Gölü'nden esinlenerek turkuaz mavisini tercih ettiğini değerlendirdiklerini belirten Işıklı, şunları kaydetti:

"Bu boya, arkeoloji tarihi açısından önemli. Analizini yaptırdık. Daha önce, insanların binlerce yıl boya kullandığını biliyoruz. Ancak bunlar doğaldı. Ya kök boya ya da doğada bulunan renkli taşlarla yapılıyordu. Burada gördüğümüz ve arkeoloji literatüründe 'Mısır mavisi' olarak tanımladığımız sentetik bir boya. İnsan eliyle yapılmış, kimyasal karışımlardan oluşuyor. Bu yönüyle de çok özel. Anadolu'da insan eliyle yapılmış ilk boyadır. 2 bin 700 yıl önce Urartular tarafından yapılmış. Dünyada bunun örneklerini Mısır'da görebiliyoruz. Mısır'da daha önce ortaya çıkarıldığı için 'Mısır mavisi' olarak bilinir. Bu boyayı, bugün modern evlerde görebiliyoruz."

Satırlı trafik magandası dehşeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı

Memur zammı için karar günü

Memur zammı için karar günü

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İlk kez havalandı! Mars'a gönderilmesi planlanıyor

İlk kez havalandı! Mars'a gönderilmesi planlanıyor
 

POPÜLER HABERLER

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA