Anadolu’nun kadim meslekleri sergide
Anadolu insanının hayatı ahenkli ve yaşanılır kılan usta ellerinden çıkan ve birer zanaate dönüşen eserler fotoğraf karelerine yansıdı.
Ahmet Apdiç, Bülent Alıcı, Oktay Demirkesen ve Şeref Atik’in objektifinden yansıyan karelerden oluşan “Zana’art Sergisi” 23 Kasım tarihinden itibaren Lexus Dolmabahçe Showroom’unda sanatseverler ile buluşacak. 8 Aralık tarihine kadar sürecek sergide, teknolojik gelişmelerle birlikte değişime uğrayan üretim ve tüketim alışkanlıklarının çağlar boyu süren geleneksel meslekler üzerindeki etkileri ,dört fotoğrafçının objektifinden anlatılan bir hikaye ile sanatseverlere aktarılacak.
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