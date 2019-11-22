Anadolu’nun kadim meslekleri sergide  

Ahmet Apdiç, Bülent Alıcı, Oktay Demirkesen ve Şeref Atik’in objektifinden yansıyan karelerden oluşan “Zana’art Sergisi” 23 Kasım tarihinden itibaren Lexus Dolmabahçe Showroom’unda sanatseverler ile buluşacak. 8 Aralık tarihine kadar sürecek sergide, teknolojik gelişmelerle birlikte değişime uğrayan üretim ve tüketim alışkanlıklarının çağlar boyu süren geleneksel meslekler üzerindeki etkileri ,dört fotoğrafçının objektifinden anlatılan bir hikaye ile sanatseverlere aktarılacak.