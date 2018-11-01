Anadolu’nun kültür hafızasında 30 yıl

Bengi Bağlama Üçlüsü 30. Yıl Konseri 2 Kasım'da CRR Konser Salonu'nda gerçekleşesek. Grup, 30 yıl önce Okan Murat Öztürk’ün hayali, Özay Önal ve Erdem Şimşek’in bu hayale ortak olmasıyla kuruldu. Amaçları Anadolu ve bağlamanın eşsiz avaz ve namelerini kendilerine has ahenk ve yorumla seslendirmekti. Üçlü, bu sevdayla çıktıkları yolculukta, 2 Kasım’da yeni bir menzile ulaşıyor; 30. sanat yıllarını CRR’de dinleyicilerle kutluyorlar. Bu kutlamaya saz icrasının günümüz üstadlarından Erol Parlak ve tabiatı türkü gibi okuyup, anladıklarını çöğürüyle anlatan “doğadaki insan” Serdar Kılıç eşlik ediyor.

30. Yıl Özel Konseri ile müzikseverler; yaşadığımız toprakların ses hafızasına, 30 yıllık bir sevda yolculuğuna ve zihinlerden silinmeyecek bir konsere şahitlik edecek.