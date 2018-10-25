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“Anadolu’nun Sesi” Fatih’te

Anadolu insanı ve Anadolu’nun uzak doğasının yansıtıldığı fotoğraflardan oluşan bir sergi İstanbul’daki Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde açıldı.

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Adıyaman’da bir ortaokulda din kültürü öğretmenliği yapan Fatih Çam’ın objektifine yansıyan kareler, izleyenleri Anadalo’nun saf ve temiz ‘doğa’sına götürüyor. 20 yılı aşkın bir süredir doğa fotoğrafları çeken Çam, hobi olarak başladığı işi profesyonel olarak sürdürüyor. Sergi 5 Kasım’a kadar görülebilir. 

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