“Anadolu’nun Sesi” Fatih’te

Adıyaman’da bir ortaokulda din kültürü öğretmenliği yapan Fatih Çam’ın objektifine yansıyan kareler, izleyenleri Anadalo’nun saf ve temiz ‘doğa’sına götürüyor. 20 yılı aşkın bir süredir doğa fotoğrafları çeken Çam, hobi olarak başladığı işi profesyonel olarak sürdürüyor. Sergi 5 Kasım’a kadar görülebilir.