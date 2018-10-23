'Anadolu'nun Sesi' fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Fatih Çam'ın "Anadolu'nun Sesi" sergisi fotoğrafseverlerle buluştu.

Anadolu insanı ve Anadolu'nun uzak doğasının yansıtıldığı sergi Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde açıldı.

Adıyaman'da bir ortaokulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine devam eden Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın bir süredir doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.

Çam, Sakarya Üniversitesinde ilahiyat eğitimi aldığı yıllarda fotoğrafçılarla kurduğu arkadaşlık ilişkilerinin, fotoğraf çekme hobisini ilerlettiğini belirterek, fotoğrafçılık ve kameramanlık üzerine de iki yıllık üniversite eğitimi aldığını dile getirdi.

Ana tema olarak su, kuşlar ve yol üzerinde çalışmalar yaptığını vurgulayan Çam, "Toprak doğadır ve insan, toprakla olan bağını muhafaza ettiği sürece insandır. Topraktan kopan insan doğadan, doğadan ayrılan insan da insanlığından uzaklaşır. Bu gerçek ve bilinçle toprağın ve doğanın insanın özüne olan yakınlığını, modern insanın gündemine yeniden taşımak, ona kendisini yeniden hatırlatmak için bu çalışmayı yaptım." ifadelerini kullandı.

Fatih Çam, bugüne kadar 7 kişisel sergi açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu insanının ve Anadolu'nun kirlenmişlikten uzak doğasının yansımalarından derlediğim 30 eser bulunuyor bu sergide. Sanat, insanın kendisine olan yolculuğudur. Bu yolculuğu kültürün ve sanatın başkentlerinden olan İstanbul'da bir sergiyle taçlandırmak, şüphesiz, sanat çalışmalarımda benim için de ayrı bir itici güç olacak ve daha özgün eserler sunma adına yeni çalışmalarımda tetikleyici bir rol üstlenecek. Zira sanat sergileri, sanatçının farkındalığının vitrine çıktığı, sanatın görünür kılınarak insanlığın estetik duygularının beslendiği yegane ortamlardır."

"Anadolu'nun Sesi" sergisi, 5 Kasım'a kadar izlenebilecek.