Anavarza Antik Kenti'nde Roma döneminde kalan Zafer Takı ayağa kaldırılıyor

Adana'nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan antik kentteki 22,5 metre genişliği, 10,5 metre yüksekliğiyle en büyük anıtsal şehir kapıları arasında yer alan "Zafer Takı"nın eski ihtişamına yeniden kavuşturulması planlanıyor.

UNESCO Daimi Listesi'ne alınacak

Düşen blokların restore edilip tekrar kapı üzerine monte edileceği çalışmalarla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nin tanınırlılığının daha da arttırılması ve daimi listeye alınması hedefleniyor.

Çevre temizliği de gerçekleşiyor

Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari yaptığı açıklamada, Anavarza'nın görkemli kapısı, sütunlu caddesi ve sur duvarlarıyla önemli antik şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Tiyatrosu, stadyumu ve 2 bin 700 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğindeki sütunlu caddesiyle antik kentin yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu anlatan Tari, bölgede çevre temizliği ve restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde çalışmanın tamamlanmasının planlandığına işaret ederek Tari, böylece ziyaretçilerin antik kentte adete tarihi bir yolculuk yapacağını belirtti.

Anavarza Kalesi'ne çıkılabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Anavarza Kalesi'nin projesinin de tamamlandığını aktaran Tari, "Kısa süre içerisinde çevre düzenleme ihalesi de yapılacak. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde Anavarza Kalesi'ne de rahat bir şekilde çıkabilecekler. Burası arkeoloji dünyanın odaklandığı yerlerden bir tanesi. Yakın gelecekte burayı bütün Türkiye ve dünyayla paylaşacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Antik Tiyatro da açığa çıkarılacak

Tari, restorasyon çalışması devam eden hem görsel hem de tarihsel açıdan dikkati çeken "Zafer Takı"nın antik kentin üç kapısından en önemlisi olduğunu, Roma İmparatorluğu döneminde misafirlerin buradan alındığını anlattı.

"Zafer Takı"nın ardından Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yaptırılan antik tiyatronun da açığa çıkarılmasıyla ilgili çalışmalara başlanılacağını belirten Tari, Anavarza Antik Kenti'nin destinasyonunu daha da genişletmek amacıyla tanıtım videoları, broşür hazırlıklarının da sürdüğünü ifade etti ve UNESCO'nun daimi listesine Adana'dan da bir yer kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.