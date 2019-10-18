Ankara Kitap Fuarı başladı
Ankara Kitap Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını başkentli okuyuculara açtı.
Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılıyor. ATO Congreisum’da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açtı. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
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