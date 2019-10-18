Ankara Kitap Fuarı başladı

Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılıyor. ATO Congreisum’da Eylül Fuarcılık tarafından 18-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda, yaklaşık 300 yayınevi stant açtı. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.