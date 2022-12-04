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Kültür Sanat

Ankara'da Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri düzenlendi

Başkentte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye Azerbaycan Dostluk Konseri verildi.

AA4 Aralık 2022 Pazar 00:32 - Güncelleme:
Ankara'da Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri düzenlendi
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CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde, sanatçılar Mustafa Keser, Şükriye Tutkun ile Azerbaycan devlet sanatçıları Mansum İbrahimov, Gülyaz ve Gülyanak Memmedova ve Samir Caferov müzikseverlerle buluştu.

Sevilen eserleri seslendiren sanatçılara çok sayıda dinleyici eşlik etti.

Dinleyicilerden Filiz Kaymak, konserin şahane olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlikte çok eğlendiklerini belirten Kaymak, "Azerbaycan ve Türkiye olarak iki devlet bir milletiz. Hepsi bildiğimiz ezgilerdi, muhteşemdi." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun kuvvetlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Havva İlhan da "Çok coşkulu anlar yaşadık. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği bölünmez, dünyada hiç kimse bunu parçalayamaz. Bunları hissettirdi bu konser." ifadelerini kullandı.

Levent Özdemir ise "Konser çok coşkulu geçti. Önce Kırım Tatar şarkısıyla başlaması çok güzeldi." diye konuştu.

Abdürrahim Masumi de "Konser çok güzeldi. Can Azerbaycan ile güzel Türkiye arasındaki dostluğu bir kez daha pekiştirdi. Gururlandık. İki ülke arasındaki muhteşem dostluğu görüp bir kez daha gözlerim yaşardı." değerlendirmesinde bulundu.

Konseri Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycanlılar da izledi.

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