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Kültür Sanat

Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 'Antalya Kültür Yolu Festivali' yedinci gününde ziyaretçileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
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Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

Festivalin yedinci gününde, Side Antik Tiyatro'da Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Aspendos Ensemble" konserini Nurdan Küçükekmekçi solistliğinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şarkıcı Tuğba Özerk, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Lysistrata" oyununa ev sahipliği yaptı.

"Doç. Dr. Caner Ünal ve Bilim Üniversitesi Öğrencileri-Halka Açık Ücretsiz Gezi" etkinliği kapsamında Aspendos Antik Kenti ve Side Antik Kenti gezildi.

"Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında, Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile Phaselis Antik Kenti, Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık önderliğinde Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Prof. Dr. Mehmet Tekocak eşliğinde ise Antiochia ad Cragum Antik Kenti ziyaret edildi.

Boran Eser Kavaz ile "Gastronomi Etkinliği: The Sudd Kahve Eğitimi ve Tadımı" ise The Sudd Coffee Kaleiçi'nde gerçekleştirildi.

Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Zeka Oyunları Atölyesi", Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde "Astronomi Atölyesi" ve "Kokulu Taş Yapımı Atölyesi", Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Ekin Berk ile Lycian Art Project "Antik Çağ Sütunları Kil Modelleme Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Aydın Yalçınkaya ile "Metal İçecek Kutu Atıkları ile Mozaik Tablo Atölyesi", Kasa Otel'de Melek Günbey ile "Keçe Atölyesi", Akseki Yeğen Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde ise "Origami Atölyesi" katılımcılarını ağırladı.

- "ANADOLU ATEŞİ" ASPENDOS ANTİK TİYATROSU'NDA SAHNE ALDI

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen, bugüne kadar 109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği "Anadolu Ateşi", Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteri yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da dansçılarla sahneye çıkarak zeybek gösterisinde dans etti.

Konyaaltı Beach Park'a kurulan Çocuk Köyü'nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar devam etti.

Festivalin yedinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Rafadan Tayfa" ve "Aşuk Maşuk Gösterisi" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Ezgi Berk ile "Şehirde Çocuk Olmak" etkinliği de Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

  • Antalya Kültür Yolu
  • Sanat Etkinlikleri
  • Kültür Festivali

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