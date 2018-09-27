Antalya sinema platosuna dönüşecek 

Türkiye’nin ilk film festivali olan ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’, 55’inci yaşına hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde hazırlıklar tamamlandı. Gençlerle sinemanın ustalarının bir araya geleceği festivalde 2’si yerli, 10 film, ödül için yarışacak. Cem Yılmaz ve ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ alacağı festivalde onur ödülleri ise Macar Yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı’ya verilecek. İlk olarak İranlı yönetmen Ashgar Farhadi’nin ‘Herkes Biliyor’ filmiyle başlıyacak festivalde ayrıca ‘15 Temmuz Objektifleri’ belgeseli de gösterilecek.