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Kültür Sanat

Antalya'da önemli keşif! Türkiye'de ilk kez rastlandı

Bakan Ersoy, Antalya'daki Andriake Kazıları'nda önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuların gün ışığına kavuşturulduğunu duyurdu. Ersoy, “Millefiori (Bin Çiçek)” olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara Türkiye'de ilk kez rastlandığını ifade etti.

8 Eylül 2024 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Antalya'da önemli keşif! Türkiye'de ilk kez rastlandı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yürütülen Andriake Kazıları'nda çok özel bulgulara ulaştıklarını bildirdi.

ANTALYA'DA ÖNEMLİ KEŞİF! TÜRKİYE'DE İLK KEZ RASTLANDI

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Myra ve Andriake projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda "Millefiori (Bin Çiçek)" olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor" dedi.

Bakan Ersoy, "Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan @kvmgm ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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